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Рубио раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву

Рубио раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Рубио раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву

Недавняя поездка главы ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву носила рутинный характер и была направлена на дальнейшее развитие каналов связи между разведслужбами. Об РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T19:11

2026-09-02T19:11

2026-09-02T19:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Недавняя поездка главы ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву носила рутинный характер и была направлена на дальнейшее развитие каналов связи между разведслужбами. Об этом заявил глава американского Госдепа Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.Госсекретарь отметил, что США поддерживают контакты с российским МИД, а между разведывательными и военными структурами двух стран уже долгое время существуют каналы взаимодействия, в том числе для предотвращения конфликтных ситуаций.Рубио подчеркнул, что США "должны иметь возможность взаимодействовать с Россией с чисто практической точки зрения"."У них (РФ – ред.) второй по величине ядерный арсенал в мире. Соединенные Штаты должны иметь возможность общаться с Россией", - пояснил глава Госдепа.25 августа стало известно, что в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот приезд был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Деталей представитель Кремля не привел.Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил факт переговоров с Рэтклиффом, отметив, что в подобных встречах нет ничего необычного. Он добавил, что в ходе встречи обсуждался ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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