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Рубио раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Рубио раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву
Рубио раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Рубио раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву
Недавняя поездка главы ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву носила рутинный характер и была направлена на дальнейшее развитие каналов связи между разведслужбами. Об РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T19:11
2026-09-02T19:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Недавняя поездка главы ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву носила рутинный характер и была направлена на дальнейшее развитие каналов связи между разведслужбами. Об этом заявил глава американского Госдепа Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.Госсекретарь отметил, что США поддерживают контакты с российским МИД, а между разведывательными и военными структурами двух стран уже долгое время существуют каналы взаимодействия, в том числе для предотвращения конфликтных ситуаций.Рубио подчеркнул, что США "должны иметь возможность взаимодействовать с Россией с чисто практической точки зрения"."У них (РФ – ред.) второй по величине ядерный арсенал в мире. Соединенные Штаты должны иметь возможность общаться с Россией", - пояснил глава Госдепа.25 августа стало известно, что в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот приезд был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Деталей представитель Кремля не привел.Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил факт переговоров с Рэтклиффом, отметив, что в подобных встречах нет ничего необычного. Он добавил, что в ходе встречи обсуждался ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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цру, марко рубио, сша, великобритания, новости
Рубио раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву

Визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву был в значительной степени рутинным – Рубио

19:11 02.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкГлава ЦРУ Джон Рэтклифф
Глава ЦРУ Джон Рэтклифф
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Недавняя поездка главы ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву носила рутинный характер и была направлена на дальнейшее развитие каналов связи между разведслужбами. Об этом заявил глава американского Госдепа Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.
"Его (Рэтклиффа - ред.) визит был в значительной степени рутинным и был направлен просто на установление и дальнейшее развитие каналов связи между разведывательными службами, поскольку такие каналы могут оказаться полезными во время кризиса или конфликта", - сказал он.
Госсекретарь отметил, что США поддерживают контакты с российским МИД, а между разведывательными и военными структурами двух стран уже долгое время существуют каналы взаимодействия, в том числе для предотвращения конфликтных ситуаций.
Рубио подчеркнул, что США "должны иметь возможность взаимодействовать с Россией с чисто практической точки зрения".
"У них (РФ – ред.) второй по величине ядерный арсенал в мире. Соединенные Штаты должны иметь возможность общаться с Россией", - пояснил глава Госдепа.
25 августа стало известно, что в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот приезд был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Деталей представитель Кремля не привел.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил факт переговоров с Рэтклиффом, отметив, что в подобных встречах нет ничего необычного. Он добавил, что в ходе встречи обсуждался ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб.
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ЦРУМарко РубиоСШАВеликобританияНовости
 
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