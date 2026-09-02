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Российские войска освободили Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в ДНР
Российские войска освободили Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в ДНР - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Российские войска освободили Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T12:14
2026-09-02T12:14
2026-09-02T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. А подразделения группировки войск "Запад" освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики.1 сентября сообщалось, что российские войска освободили Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области.В воскресенье стало известно о взятии российскими войсками двух населенных пунктов в Сумской области. Днем ранее российские войска освободили Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР. 26 августа стало известно об освобождении Неженки в Запорожской области и Писаревки в Сумской.Ранее военнослужащие "Центра" освободили село Анновка Донецкой Народной Республики. А до этого - еще два населенных пункта в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, а также взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим109 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами РоссииВС РФ ударили по логистическому центру под Одессой и двум судам в портах
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РИА Новости Крым
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харьковская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Российские войска освободили Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в ДНР
Российские войска освободили Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в ДНР
12:14 02.09.2026 (обновлено: 12:26 02.09.2026)