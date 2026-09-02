https://crimea.ria.ru/20260902/rossiyskie-voyska-osvobodili-kazachyu-lopan-v-kharkovskoy-oblasti-1159024300.html

Российские войска освободили Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в ДНР

Российские войска освободили Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в ДНР - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Российские войска освободили Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T12:14

2026-09-02T12:14

2026-09-02T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. А подразделения группировки войск "Запад" освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики.1 сентября сообщалось, что российские войска освободили Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области.В воскресенье стало известно о взятии российскими войсками двух населенных пунктов в Сумской области. Днем ранее российские войска освободили Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР. 26 августа стало известно об освобождении Неженки в Запорожской области и Писаревки в Сумской.Ранее военнослужащие "Центра" освободили село Анновка Донецкой Народной Республики. А до этого - еще два населенных пункта в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, а также взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим109 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами РоссииВС РФ ударили по логистическому центру под Одессой и двум судам в портах

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии