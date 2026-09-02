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Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на Украине - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на Украине
Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на Украине - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на Украине
Российские военные нанесли удары по логистическим центрам на Украине, в том числе в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T17:48
2026-09-02T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по логистическим центрам на Украине, в том числе в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России.Также прицельный удар нанесен по распределительному центру "Акционерное Товарищество "Одесса-22" в районе населенного пункта Дачное в Одесской области.Кроме того, в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены логистический центр "Эридон" в населенном пункте Вишневое Киевской области, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначения; логистический центр "ФМ Логистик Днепр" в районе населенного пункта Дударков Киевской области, складские помещения которого использовались для хранения товаров двойного назначения. Также под удар попал логистический центр в населенном пункте Корчеватое Киевской области, на площадях которого осуществлялось хранение и распределение грузов для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской областиРоссийские войска освободили Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в ДНРГрупповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим
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РИА Новости Крым
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украина, удары по украине, новости сво, логистика, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на Украине

Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на Украине

17:48 02.09.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по логистическим центрам на Украине, в том числе в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России.
"Поражены логистический центр в Киеве; три логистических центра в районах населенных пунктов Нерубайское в Одесской области, Воскресенское в Николаевской области и в городе Запорожье", - говорится в сообщении.
Также прицельный удар нанесен по распределительному центру "Акционерное Товарищество "Одесса-22" в районе населенного пункта Дачное в Одесской области.
Кроме того, в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены логистический центр "Эридон" в населенном пункте Вишневое Киевской области, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначения; логистический центр "ФМ Логистик Днепр" в районе населенного пункта Дударков Киевской области, складские помещения которого использовались для хранения товаров двойного назначения.
Также под удар попал логистический центр в населенном пункте Корчеватое Киевской области, на площадях которого осуществлялось хранение и распределение грузов для ВСУ.
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