https://crimea.ria.ru/20260902/rossiyskie-voennye-nanesli-masshtabnye-udary-po-logisticheskim-tsentram-na-ukraine-1159037000.html

Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на Украине

Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на Украине - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на Украине

Российские военные нанесли удары по логистическим центрам на Украине, в том числе в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T17:48

2026-09-02T17:48

2026-09-02T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по логистическим центрам на Украине, в том числе в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России.Также прицельный удар нанесен по распределительному центру "Акционерное Товарищество "Одесса-22" в районе населенного пункта Дачное в Одесской области.Кроме того, в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены логистический центр "Эридон" в населенном пункте Вишневое Киевской области, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначения; логистический центр "ФМ Логистик Днепр" в районе населенного пункта Дударков Киевской области, складские помещения которого использовались для хранения товаров двойного назначения. Также под удар попал логистический центр в населенном пункте Корчеватое Киевской области, на площадях которого осуществлялось хранение и распределение грузов для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской областиРоссийские войска освободили Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в ДНРГрупповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, новости сво, логистика, вооруженные силы россии, министерство обороны рф