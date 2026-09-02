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Российские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской области - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Российские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской области
Российские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской области - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Российские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской области
Вооруженные силы РФ нанесли удар с применением беспилотника "Герань" по логистическому центру Fire Point в районе Вишневого в Киевской области. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T12:24
2026-09-02T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удар с применением беспилотника "Герань" по логистическому центру Fire Point в районе Вишневого в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара по логистическому центру Firе point. Отмечается, что находившийся в районе населенного пункта Вишневое в Киевской области объект атакован беспилотником "Герань-4 сикер".Ранее российские военные такими же БПЛА нанесли удар по пункту дислокации радиоэлектронной разведки украинских боевиков в Киевской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре УкраиныВ Минобороны России раскрыли цели новых ударов по портам "Одесса" и "Южный"В Киевской области поражен пункт радиоэлектронной разведки ВСУ
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россия, новости сво, киевская область, удары по украине, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Российские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской области

Российские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской области

12:24 02.09.2026 (обновлено: 14:48 02.09.2026)
 
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удар с применением беспилотника "Герань" по логистическому центру Fire Point в районе Вишневого в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара по логистическому центру Firе point.
Отмечается, что находившийся в районе населенного пункта Вишневое в Киевской области объект атакован беспилотником "Герань-4 сикер".
Ранее российские военные такими же БПЛА нанесли удар по пункту дислокации радиоэлектронной разведки украинских боевиков в Киевской области.
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РоссияНовости СВОКиевская областьУдары по УкраинеМинистерство обороны РФВооруженные силы России
 
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