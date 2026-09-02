https://crimea.ria.ru/20260902/rossiyskie-gerani-nanesli-udary-po--tsentru-fire-point-v-kievskoy-oblasti--1159024628.html

Российские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской области

Российские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской области - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Российские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской области

Вооруженные силы РФ нанесли удар с применением беспилотника "Герань" по логистическому центру Fire Point в районе Вишневого в Киевской области. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T12:24

2026-09-02T12:24

2026-09-02T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удар с применением беспилотника "Герань" по логистическому центру Fire Point в районе Вишневого в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара по логистическому центру Firе point. Отмечается, что находившийся в районе населенного пункта Вишневое в Киевской области объект атакован беспилотником "Герань-4 сикер".Ранее российские военные такими же БПЛА нанесли удар по пункту дислокации радиоэлектронной разведки украинских боевиков в Киевской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре УкраиныВ Минобороны России раскрыли цели новых ударов по портам "Одесса" и "Южный"В Киевской области поражен пункт радиоэлектронной разведки ВСУ

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2026

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россия, новости сво, киевская область, удары по украине, министерство обороны рф, вооруженные силы россии