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Роспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа
Роспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Роспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа
Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на полях Восточного... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T10:19
2026-09-02T10:19
2026-09-02T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на полях Восточного экономического форума.По ее словам, обновлены компоненты вакцины от гриппа А - H1N1 пандемического 2009 года, гриппа А - H3N2 и гриппа B.Россия полностью суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности. Кроме того, в стране разрабатываются новые вакцины, а для профилактики некоторых заболеваний применялись только отечественные препараты, заявляла ранее Попова.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа самая смертоносная инфекция в миреВакцина от рака в России – выпущены первые валидационные серииВ России меланому начнут лечить с помощью вакцинации
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роспотребнадзор, анна попова, вакцина, грипп, здравоохранение в россии, общество, медицина, новости
Роспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа
Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов вакцины от гриппа