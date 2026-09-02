https://crimea.ria.ru/20260902/rospotrebnadzor-obnovil-komponenty-vsekh-vaktsin-ot-grippa-1159019253.html

Роспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа

Роспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Роспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа

Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на полях Восточного... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T10:19

2026-09-02T10:19

2026-09-02T10:19

роспотребнадзор

анна попова

вакцина

грипп

здравоохранение в россии

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медицина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на полях Восточного экономического форума.По ее словам, обновлены компоненты вакцины от гриппа А - H1N1 пандемического 2009 года, гриппа А - H3N2 и гриппа B.Россия полностью суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности. Кроме того, в стране разрабатываются новые вакцины, а для профилактики некоторых заболеваний применялись только отечественные препараты, заявляла ранее Попова.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа самая смертоносная инфекция в миреВакцина от рака в России – выпущены первые валидационные серииВ России меланому начнут лечить с помощью вакцинации

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, анна попова, вакцина, грипп, здравоохранение в россии, общество, медицина, новости