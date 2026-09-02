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Роспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Роспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа
Роспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Роспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа
Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на полях Восточного... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T10:19
2026-09-02T10:19
роспотребнадзор
анна попова
вакцина
грипп
здравоохранение в россии
общество
медицина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на полях Восточного экономического форума.По ее словам, обновлены компоненты вакцины от гриппа А - H1N1 пандемического 2009 года, гриппа А - H3N2 и гриппа B.Россия полностью суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности. Кроме того, в стране разрабатываются новые вакцины, а для профилактики некоторых заболеваний применялись только отечественные препараты, заявляла ранее Попова.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа самая смертоносная инфекция в миреВакцина от рака в России – выпущены первые валидационные серииВ России меланому начнут лечить с помощью вакцинации
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роспотребнадзор, анна попова, вакцина, грипп, здравоохранение в россии, общество, медицина, новости
Роспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа

Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов вакцины от гриппа

10:19 02.09.2026
 
© РИА Новости КрымПрививка от Гриппа
Прививка от Гриппа - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на полях Восточного экономического форума.
"Крайне важно, что в этом году по рекомендации экспертов, международных рекомендаций экспертов, в вакцине против гриппа заменены все три компонента", – цитирует Попову РИА Новости.
По ее словам, обновлены компоненты вакцины от гриппа А - H1N1 пандемического 2009 года, гриппа А - H3N2 и гриппа B.
"Редкий случай, когда одномоментно, одновременно меняются все три компонента, и в этом году это именно так", – констатировала глава ведомства.
Россия полностью суверенна в части вакцинной и диагностической безопасности. Кроме того, в стране разрабатываются новые вакцины, а для профилактики некоторых заболеваний применялись только отечественные препараты, заявляла ранее Попова.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РоспотребнадзорАнна ПоповаВакцинаГриппЗдравоохранение в РоссииОбществоМедицинаНовости
 
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