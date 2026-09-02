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Росавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространстве

Росавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространстве - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Росавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространстве

Росавиация совместно с органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства после угроз со стороны... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T21:31

2026-09-02T21:31

2026-09-02T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Росавиация совместно с органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства после угроз со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Как отметили в ведомстве, авиавласти Украины поддержали террористическую риторику Владимира Зеленского, направленную на дестабилизацию работы гражданской авиации России, и выпустили нелигитимный NOTAM (извещение) о якобы небезопасности воздушного пространства РФ.Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний, указали в пресс-службе.Также Росавиация выпустила NOTAM, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства РФ, не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации.Ранее Зеленский пригрозил России "роями украинских беспилотников" в ее воздушном пространстве. Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным".Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с призывом полностью прекратить полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве России.Президент России Владимир Путин назвал слова Зеленского заявкой на государственный терроризм и пообещал, что Москва найдет чем ответить, если киевский режим попытается реализовать угрозы по "закрытию неба" в РФ.Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что ведомство во взаимодействии с военными и спецслужбами находит решения для обеспечения безопасности гражданской авиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиация, авиасообщение, новости, россия, украина, владимир зеленский, безопасность, росавиация