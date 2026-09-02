Рейтинг@Mail.ru
Росавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространстве - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260902/rosaviatsiya-usilila-mery-po-bezopasnosti-v-vozdushnom-prostranstve-1159041411.html
Росавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространстве
Росавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространстве - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Росавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространстве
Росавиация совместно с органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства после угроз со стороны... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T21:31
2026-09-02T21:31
авиация
авиасообщение
новости
россия
украина
владимир зеленский
безопасность
росавиация
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148590351_0:174:3310:2035_1920x0_80_0_0_31deec388ab65be7958fe5d7346de382.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Росавиация совместно с органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства после угроз со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Как отметили в ведомстве, авиавласти Украины поддержали террористическую риторику Владимира Зеленского, направленную на дестабилизацию работы гражданской авиации России, и выпустили нелигитимный NOTAM (извещение) о якобы небезопасности воздушного пространства РФ.Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний, указали в пресс-службе.Также Росавиация выпустила NOTAM, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства РФ, не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации.Ранее Зеленский пригрозил России "роями украинских беспилотников" в ее воздушном пространстве. Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным".Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с призывом полностью прекратить полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве России.Президент России Владимир Путин назвал слова Зеленского заявкой на государственный терроризм и пообещал, что Москва найдет чем ответить, если киевский режим попытается реализовать угрозы по "закрытию неба" в РФ.Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что ведомство во взаимодействии с военными и спецслужбами находит решения для обеспечения безопасности гражданской авиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148590351_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_9d487c3e4f7d277c0ae6fcdac3708478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авиация, авиасообщение, новости, россия, украина, владимир зеленский, безопасность, росавиация
Росавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространстве

Росавиация предпринимает меры безопасности использования воздушного пространства

21:31 02.09.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту Сочи
Самолет в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Росавиация совместно с органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства после угроз со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как отметили в ведомстве, авиавласти Украины поддержали террористическую риторику Владимира Зеленского, направленную на дестабилизацию работы гражданской авиации России, и выпустили нелигитимный NOTAM (извещение) о якобы небезопасности воздушного пространства РФ.
"Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле", - говорится в сообщении Росавиации.
Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний, указали в пресс-службе.
Также Росавиация выпустила NOTAM, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства РФ, не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации.
Ранее Зеленский пригрозил России "роями украинских беспилотников" в ее воздушном пространстве. Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным".
Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с призывом полностью прекратить полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве России.
Президент России Владимир Путин назвал слова Зеленского заявкой на государственный терроризм и пообещал, что Москва найдет чем ответить, если киевский режим попытается реализовать угрозы по "закрытию неба" в РФ.
Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что ведомство во взаимодействии с военными и спецслужбами находит решения для обеспечения безопасности гражданской авиации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
АвиацияАвиасообщениеНовостиРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийБезопасностьРосавиация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:38Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
22:33Путин на ВЭФ и поставка топлива в Крым: главное за день
22:10В России стартует кампания по вакцинации против гриппа
22:08Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг
22:03Киев потерял поддержку большинства стран – почему все меняется
21:50Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки в Киеве
21:46Севастополь отражает атаку - что известно
21:31Росавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространстве
21:20Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"
21:11Крымчане в сентябре получат пенсии и пособия раньше срока - СФР
21:08В Севастополе объявлена воздушная тревога
20:57В Крыму начался сезон штормов - статистика происшествий на воде
20:45В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублей
20:31238 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
20:22Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН
20:10Иностранные инвесторы уже заявляют о будущей победе России в СВО – мнение
19:47Когда сотруднику положен оплачиваемый отгул – разъяснения Госдумы
19:35Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы
19:22Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах
19:11Рубио раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву
Лента новостейМолния