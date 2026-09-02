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Путин: отношения РФ и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерства

Путин: отношения РФ и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерства - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Путин: отношения РФ и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерства

Отношения России и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерства, дипломатические отношения двух стран поддерживаются уже на протяжении 105 лет. Об этом... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T14:43

2026-09-02T14:43

2026-09-02T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Отношения России и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерства, дипломатические отношения двух стран поддерживаются уже на протяжении 105 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Ням-Осорыном Учралом во Владивостоке.Российский лидер отметил, что отметил, что уже 105 лет страны поддерживают дипломатические отношения, а межгосударственные связи закреплены в полном смысле этого слова кровью предков - они вместе сражались за свободу, независимость Монголии, в годы Великой Отечественной войны, на Халхин-Голе."Более 70 субъектов РФ поддерживают регулярные отношения с монгольскими партнерами, которые охватывают разные отрасли, включая, конечно, экономику, культуру, образование, спортивный, молодежный контакт", - добавил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еревану следует определиться: о чем Путин и Пашинян говорили в БишкекеО чем говорили Путин и Эрдоган в БишкекеТоварооборот России и Таджикистана вырос на 25% в этом году – Путин

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, вэф, политика, монголия