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Путин на ВЭФ и поставка топлива в Крым: главное за день - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Путин на ВЭФ и поставка топлива в Крым: главное за день
Путин на ВЭФ и поставка топлива в Крым: главное за день - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Путин на ВЭФ и поставка топлива в Крым: главное за день
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Продвижение армии России. Заявление председателя крымского совмина о поставке 60 тонн топлива РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T22:33
2026-09-02T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Продвижение армии России. Заявление председателя крымского совмина о поставке 60 тонн топлива в регион. Гибель двух мужчин в Азовском море. Инцидент с ножевым ранением подростка в башкироской школе. Заселение в отели Крыма без бумажных документов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РФРоссийские военные освободили населенный пункт Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Также Вооруженные силы РФ нанесли удар с применением беспилотника "Герань" по логистическому центру Fire Point в районе Вишневого в Киевской области. В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника. ще ВСУ потеряли еще 1130 боевиков и десятки единиц военной автомобильной техники.Путин на ВЭФРоссийско-китайские отношения носят беспрецедентный характер и развиваются по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума .Также Путин оценил отношения России и Монголии, которые, по словам российского лидера, достигли уровня всеобъемлющего партнерства, дипломатические отношения двух стран поддерживаются уже на протяжении 105 лет.Поставка топлива в КрымКрым ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре, что снимет вопрос дефицита бензина по цене 100 рублей. Об этом сообщил в среду председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. При действующем ограничении в 20 литров на одну заправку, данного объема будет достаточно для насыщения всех категорий потребителей.Гибель пляжниковВ Крыму компанию из четырех мужчин, которые отправились купаться в шторм, унесло в море. Двое из них погибли, одного успели спасти очевидцы, поиски еще одного мужчины продолжаются, сообщили в крымском главке МЧС России. Инцидент произошел в акватории Азовского моря, на не оборудованном для купания пляже. Мужчины пошли купаться в шторм – при высоких волнах и наличии тягунов.Инцидент в башкирской школеДевятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии в Башкирии, сообщил в среду первый вице-премьер региона Урала Кильсенбаев. Раненый подросток в состоянии средней тяжести госпитализирован, угрозы жизни нет. Правоохранители устанавливают причины конфликта. СК завел уголовное дело.Заселение в отели по IDВ Крыму отели начали заселять российских туристов по ID в соответствии с постановлением правительства РФ "О предоставлении гостиничных услуг", сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. Он напомнил, что с 1 сентября 2026 года все гостиницы и отели России, в которых более 50 номеров, обязаны предоставлять гостям возможность заселяться без бумажных документов – с помощью "цифрового ID" в национальном мессенджере МАКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260902/okonchatelnoe-razrushenie-vremennyy-poverennyy-v-delakh-frg-v-rossii-vyzvan-v-mid-1159036267.html
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РИА Новости Крым
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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4.7
96
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главное за день, общество, новости, крым, в мире
Путин на ВЭФ и поставка топлива в Крым: главное за день

Путин на Восточном экономическом форуме и поставка топлива в Крым – главное

22:33 02.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Продвижение армии России. Заявление председателя крымского совмина о поставке 60 тонн топлива в регион. Гибель двух мужчин в Азовском море. Инцидент с ножевым ранением подростка в башкироской школе. Заселение в отели Крыма без бумажных документов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии РФ

Российские военные освободили населенный пункт Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Также Вооруженные силы РФ нанесли удар с применением беспилотника "Герань" по логистическому центру Fire Point в районе Вишневого в Киевской области. В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника. ще ВСУ потеряли еще 1130 боевиков и десятки единиц военной автомобильной техники.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
17:27
Окончательное разрушение: временный поверенный в делах ФРГ в России вызван в МИД

Путин на ВЭФ

Российско-китайские отношения носят беспрецедентный характер и развиваются по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума .
Также Путин оценил отношения России и Монголии, которые, по словам российского лидера, достигли уровня всеобъемлющего партнерства, дипломатические отношения двух стран поддерживаются уже на протяжении 105 лет.
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
17:13
Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак

Поставка топлива в Крым

Крым ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре, что снимет вопрос дефицита бензина по цене 100 рублей. Об этом сообщил в среду председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. При действующем ограничении в 20 литров на одну заправку, данного объема будет достаточно для насыщения всех категорий потребителей.
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16:55
Глава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в истории

Гибель пляжников

В Крыму компанию из четырех мужчин, которые отправились купаться в шторм, унесло в море. Двое из них погибли, одного успели спасти очевидцы, поиски еще одного мужчины продолжаются, сообщили в крымском главке МЧС России. Инцидент произошел в акватории Азовского моря, на не оборудованном для купания пляже. Мужчины пошли купаться в шторм – при высоких волнах и наличии тягунов.
Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе
15:37Ситуация на дорогах Крыма
Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе

Инцидент в башкирской школе

Девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии в Башкирии, сообщил в среду первый вице-премьер региона Урала Кильсенбаев. Раненый подросток в состоянии средней тяжести госпитализирован, угрозы жизни нет. Правоохранители устанавливают причины конфликта. СК завел уголовное дело.
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14:29
Новые крымские традиции пополнили реестр нематериального достояния России

Заселение в отели по ID

В Крыму отели начали заселять российских туристов по ID в соответствии с постановлением правительства РФ "О предоставлении гостиничных услуг", сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. Он напомнил, что с 1 сентября 2026 года все гостиницы и отели России, в которых более 50 номеров, обязаны предоставлять гостям возможность заселяться без бумажных документов – с помощью "цифрового ID" в национальном мессенджере МАКС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Заголовок открываемого материала
22:38Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
22:33Путин на ВЭФ и поставка топлива в Крым: главное за день
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22:08Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг
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