Путин на ВЭФ и поставка топлива в Крым: главное за день
Путин на Восточном экономическом форуме и поставка топлива в Крым – главное
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Продвижение армии России. Заявление председателя крымского совмина о поставке 60 тонн топлива в регион. Гибель двух мужчин в Азовском море. Инцидент с ножевым ранением подростка в башкироской школе. Заселение в отели Крыма без бумажных документов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии РФ
Российские военные освободили населенный пункт Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Также Вооруженные силы РФ нанесли удар с применением беспилотника "Герань" по логистическому центру Fire Point в районе Вишневого в Киевской области. В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника. ще ВСУ потеряли еще 1130 боевиков и десятки единиц военной автомобильной техники.
Путин на ВЭФ
Российско-китайские отношения носят беспрецедентный характер и развиваются по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума .
Также Путин оценил отношения России и Монголии, которые, по словам российского лидера, достигли уровня всеобъемлющего партнерства, дипломатические отношения двух стран поддерживаются уже на протяжении 105 лет.
Поставка топлива в Крым
Крым ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре, что снимет вопрос дефицита бензина по цене 100 рублей. Об этом сообщил в среду председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. При действующем ограничении в 20 литров на одну заправку, данного объема будет достаточно для насыщения всех категорий потребителей.
Гибель пляжников
В Крыму компанию из четырех мужчин, которые отправились купаться в шторм, унесло в море. Двое из них погибли, одного успели спасти очевидцы, поиски еще одного мужчины продолжаются, сообщили в крымском главке МЧС России. Инцидент произошел в акватории Азовского моря, на не оборудованном для купания пляже. Мужчины пошли купаться в шторм – при высоких волнах и наличии тягунов.
Инцидент в башкирской школе
Девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии в Башкирии, сообщил в среду первый вице-премьер региона Урала Кильсенбаев. Раненый подросток в состоянии средней тяжести госпитализирован, угрозы жизни нет. Правоохранители устанавливают причины конфликта. СК завел уголовное дело.
Заселение в отели по ID
В Крыму отели начали заселять российских туристов по ID в соответствии с постановлением правительства РФ "О предоставлении гостиничных услуг", сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. Он напомнил, что с 1 сентября 2026 года все гостиницы и отели России, в которых более 50 номеров, обязаны предоставлять гостям возможность заселяться без бумажных документов – с помощью "цифрового ID" в национальном мессенджере МАКС.