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"Пухосос" и "Колобок": в России выбирают слово года - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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"Пухосос" и "Колобок": в России выбирают слово года
"Пухосос" и "Колобок": в России выбирают слово года - РИА Новости Крым, 02.09.2026
"Пухосос" и "Колобок": в России выбирают слово года
Слова "Колобок" и "Пухосос" вошли в топ-40 претендентов на звание "Слово года 2026". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на импринт "Лингва". РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T15:09
2026-09-02T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Слова "Колобок" и "Пухосос" вошли в топ-40 претендентов на звание "Слово года 2026". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на импринт "Лингва".В этом году лингвисты будут выбирать не только "Слово года", но и слова-символы для каждого из восьми федеральных округов России.Главным "Словом года – 2025" по итогам народного голосования было признано слово "Тревожность", победителями в других номинациях стали слова "Окак", "ИИ" и "Промпт"."Слово года" в текущем году выбирают в рамках концепции "География языка", а целью проекта стало найти слова, объединяющие страну и являющиеся маркерами идентичности регионов. Поиск такого слова стартовал 20 августа во всех регионах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языкаРусская буква против иностранной: борьба за чистоту слова по-новомуБорьба за культуру общества через искоренение нецензурной лексики
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новости, общество, россия, литература
"Пухосос" и "Колобок": в России выбирают слово года

Слова "Пухосос" и "Колобок" вошли в топ-40 претендентов на звание "Слова года"

15:09 02.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Слова "Колобок" и "Пухосос" вошли в топ-40 претендентов на звание "Слово года 2026". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на импринт "Лингва".
"В финал прошли 40 слов, среди которых оказались как слова из актуальной новостной повестки – "белые списки", "блокировка", "БПЛА", Wildberries, так и слова, ставшие популярными в интернете, например, "6-7(сикс-севен)" или "газ" в значении "действуй", а также завирусившийся в сети "пухосос", прилагательное "нишевый", событие в киномире "Колобок" и другие", - сказано в сообщении.
В этом году лингвисты будут выбирать не только "Слово года", но и слова-символы для каждого из восьми федеральных округов России.
Главным "Словом года – 2025" по итогам народного голосования было признано слово "Тревожность", победителями в других номинациях стали слова "Окак", "ИИ" и "Промпт".
"Слово года" в текущем году выбирают в рамках концепции "География языка", а целью проекта стало найти слова, объединяющие страну и являющиеся маркерами идентичности регионов. Поиск такого слова стартовал 20 августа во всех регионах России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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