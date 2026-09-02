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"Пухосос" и "Колобок": в России выбирают слово года

"Пухосос" и "Колобок": в России выбирают слово года - РИА Новости Крым, 02.09.2026

"Пухосос" и "Колобок": в России выбирают слово года

Слова "Колобок" и "Пухосос" вошли в топ-40 претендентов на звание "Слово года 2026". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на импринт "Лингва". РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T15:09

2026-09-02T15:09

2026-09-02T15:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Слова "Колобок" и "Пухосос" вошли в топ-40 претендентов на звание "Слово года 2026". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на импринт "Лингва".В этом году лингвисты будут выбирать не только "Слово года", но и слова-символы для каждого из восьми федеральных округов России.Главным "Словом года – 2025" по итогам народного голосования было признано слово "Тревожность", победителями в других номинациях стали слова "Окак", "ИИ" и "Промпт"."Слово года" в текущем году выбирают в рамках концепции "География языка", а целью проекта стало найти слова, объединяющие страну и являющиеся маркерами идентичности регионов. Поиск такого слова стартовал 20 августа во всех регионах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языкаРусская буква против иностранной: борьба за чистоту слова по-новомуБорьба за культуру общества через искоренение нецензурной лексики

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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