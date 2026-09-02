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Погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Погода в Крыму в среду
В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +28...+30 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +13 до +20 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, в горах +13…+15 градусов, днем +24…+30, в горах +17…+22 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +28...+30 градусов.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +13 до +20 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.
В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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