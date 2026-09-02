Поддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплаты
Минкурортов Крыма приняли уже 3200 заявок от турбизнеса на федеральные выплаты
© Минэкономразвития КрымаБизнес в Крыму
© Минэкономразвития Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Министерство курортов Крыма уже приняло 3200 заявок на федеральные выплаты от субъектов туриндустрии и смежных отраслей, первые выплаты будут произведены в двадцатых числах сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризмов РК Сергей Ганзий.
"На сегодняшний день у нас уже подано более 3200 заявок", – сказал Ганзий.
Он напомнил, что приниматься они будут до 9 сентября. С этого дня Минкурортов РК вместе с Федеральной налоговой службой и уполномоченным банком начнут отрабатывать поступившие заявки, формируя два перечня.
"Первый перечень – реестры, в которых все заявки заполнены правильно, соответствуют требованиям, которые предъявляются... и, соответственно, направляются уже для предоставления субсидий через банковские учреждения. Тот же реестр, который не соответствует, также утверждается. Доводится информация до субъектов предпринимательской деятельности о том, что есть еще неделя для того, чтобы исправить заявку, подать ее повторно и получить средства, которые предусмотрены в рамках субсидий из федерального бюджета", – пояснил Ганзий.
По его словам, первые финансовые выплаты будут направлены в 20-х числах сентября. Он напомнил, что речь идет о сумме в размере трех МРОТ. Таким образом, если это индивидуальный предприниматель, то он получит чуть больше 83 тысяч рублей.
"Вся информация есть на страничке министерства на портале правительства. Заявка также подается в электронном виде... Еще неделя у нас остается (на примем заявок – ред.)", – уточнил Ганзий.
Правительство РФ ранее приняло решение об оказании поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя на общую сумму 4,3 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей направлены Республике Крым. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о старте приема заявок 21 августа.
Читайте также на РИА Новости Крым: