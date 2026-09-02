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Поддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплаты

Поддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплаты - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Поддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплаты

Министерство курортов Крыма уже приняло 3200 заявок на федеральные выплаты от субъектов туриндустрии и смежных отраслей, первые выплаты будут произведены в... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T09:38

2026-09-02T09:38

2026-09-02T09:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Министерство курортов Крыма уже приняло 3200 заявок на федеральные выплаты от субъектов туриндустрии и смежных отраслей, первые выплаты будут произведены в двадцатых числах сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризмов РК Сергей Ганзий.Он напомнил, что приниматься они будут до 9 сентября. С этого дня Минкурортов РК вместе с Федеральной налоговой службой и уполномоченным банком начнут отрабатывать поступившие заявки, формируя два перечня.По его словам, первые финансовые выплаты будут направлены в 20-х числах сентября. Он напомнил, что речь идет о сумме в размере трех МРОТ. Таким образом, если это индивидуальный предприниматель, то он получит чуть больше 83 тысяч рублей."Вся информация есть на страничке министерства на портале правительства. Заявка также подается в электронном виде... Еще неделя у нас остается (на примем заявок – ред.)", – уточнил Ганзий.Правительство РФ ранее приняло решение об оказании поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя на общую сумму 4,3 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей направлены Республике Крым. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о старте приема заявок 21 августа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 2,5 млрд рублей выделено на поддержку бизнеса в Крыму и СевастополеПешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в Крыму Туризм и IT-технологи выбрали абитуриенты в колледжах Крыма в этом году

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, господдержка, выплаты и компенсации, туризм в крыму, сергей ганзий, минкурортов крыма