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Отношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин

Отношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Отношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин

Российско-китайские отношения носят беспрецедентный характер и развиваются по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T16:15

2026-09-02T16:15

2026-09-02T16:15

вэф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Российско-китайские отношения носят беспрецедентный характер и развиваются по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).Он отметил, что на данном этапе отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина динамично развиваются по всем направлениям на принципах равноправия, обоюдной поддержки в ключевых вопросах, взаимопонимания и учета интересов друг друга.Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области - энергетике, добавил Путин.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: отношения РФ и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерстваО чем говорили Путин и Эрдоган в БишкекеТоварооборот России и Таджикистана вырос на 25% в этом году – Путин

китай

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вэф, владимир путин (политик), китай, политика, внешняя политика, в мире, россия, новости, внешняя торговля, экономика