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Отношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин
Отношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Отношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин
Российско-китайские отношения носят беспрецедентный характер и развиваются по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T16:15
2026-09-02T16:15
2026-09-02T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Российско-китайские отношения носят беспрецедентный характер и развиваются по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).Он отметил, что на данном этапе отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина динамично развиваются по всем направлениям на принципах равноправия, обоюдной поддержки в ключевых вопросах, взаимопонимания и учета интересов друг друга.Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области - энергетике, добавил Путин.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: отношения РФ и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерстваО чем говорили Путин и Эрдоган в БишкекеТоварооборот России и Таджикистана вырос на 25% в этом году – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вэф, владимир путин (политик), китай, политика, внешняя политика, в мире, россия, новости, внешняя торговля, экономика
Отношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин
Путин заявил о беспрецедентном характере отношений России и Китая
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Российско-китайские отношения носят беспрецедентный характер и развиваются по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей", - сказал российский лидер.
Он отметил, что на данном этапе отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина динамично развиваются по всем направлениям на принципах равноправия, обоюдной поддержки в ключевых вопросах, взаимопонимания и учета интересов друг друга.
Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области - энергетике, добавил Путин.
"На протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 миллиардов долларов, в 2025 году это почти 240 миллиардов, формируя прочную материальную базу двустороннего взаимодействия, и по итогам этого года прогнозируем новый рекорд", - подчеркнул президент РФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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