https://crimea.ria.ru/20260902/otnosheniya-rf-i-germanii-nakhodyatsya-na-tochke-zamerzaniya---posol-rossii-1159034905.html
Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России
Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России
Некогда образцовые отношения между Россией и Германией сейчас находятся на точке замерзания по инициативе немецкой стороны, заявил посол РФ в Берлине Сергей... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T17:02
2026-09-02T17:02
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СИФМЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Некогда образцовые отношения между Россией и Германией сейчас находятся на точке замерзания по инициативе немецкой стороны, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.По словам российского посла, практически все основные направления двустороннего сотрудничества оказались поставлены "на заморозку"."Единственный, я бы сказал, сектор, который еще работает, это воинские захоронения. И там мы знаем, что есть определенное сотрудничество, мы это сотрудничество ценим", - отметил посол.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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германия, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, европейский союз (ес), политика
Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России
Отношения между РФ и ФРГ находятся на точке замерзания - посол России