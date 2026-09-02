https://crimea.ria.ru/20260902/otnosheniya-rf-i-germanii-nakhodyatsya-na-tochke-zamerzaniya---posol-rossii-1159034905.html

Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России

Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России

Некогда образцовые отношения между Россией и Германией сейчас находятся на точке замерзания по инициативе немецкой стороны, заявил посол РФ в Берлине Сергей... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T17:02

2026-09-02T17:02

2026-09-02T17:02

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СИФМЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Некогда образцовые отношения между Россией и Германией сейчас находятся на точке замерзания по инициативе немецкой стороны, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.По словам российского посла, практически все основные направления двустороннего сотрудничества оказались поставлены "на заморозку"."Единственный, я бы сказал, сектор, который еще работает, это воинские захоронения. И там мы знаем, что есть определенное сотрудничество, мы это сотрудничество ценим", - отметил посол.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260901/eskalatsiya-germaniey-otnosheniy-s-rossiey-ne-ostanetsya-bez-posledstviy--posol-1159012793.html

германия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, европейский союз (ес), политика