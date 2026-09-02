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Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России
Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России
Некогда образцовые отношения между Россией и Германией сейчас находятся на точке замерзания по инициативе немецкой стороны, заявил посол РФ в Берлине Сергей... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T17:02
2026-09-02T17:02
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СИФМЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Некогда образцовые отношения между Россией и Германией сейчас находятся на точке замерзания по инициативе немецкой стороны, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.По словам российского посла, практически все основные направления двустороннего сотрудничества оказались поставлены "на заморозку"."Единственный, я бы сказал, сектор, который еще работает, это воинские захоронения. И там мы знаем, что есть определенное сотрудничество, мы это сотрудничество ценим", - отметил посол.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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германия, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, европейский союз (ес), политика
Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России

Отношения между РФ и ФРГ находятся на точке замерзания - посол России

17:02 02.09.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИФМЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Некогда образцовые отношения между Россией и Германией сейчас находятся на точке замерзания по инициативе немецкой стороны, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Увы, ситуация такая, что двусторонние отношения между нашими странами, некогда считавшиеся образцовыми, по инициативе и усилиями немецкой стороны сейчас находятся на точке замерзания", - сказал Нечаев журналистам.
По словам российского посла, практически все основные направления двустороннего сотрудничества оказались поставлены "на заморозку".
"Единственный, я бы сказал, сектор, который еще работает, это воинские захоронения. И там мы знаем, что есть определенное сотрудничество, мы это сотрудничество ценим", - отметил посол.
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Вчера, 22:39
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