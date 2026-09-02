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От развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – Путин
От развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – Путин - РИА Новости Крым, 02.09.2026
От развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – Путин
От развития Дальнего Востока в значительной степени зависит будущее России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во Владивостоке в ходе церемонии открытия РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T18:31
2026-09-02T18:31
2026-09-02T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. От развития Дальнего Востока в значительной степени зависит будущее России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во Владивостоке в ходе церемонии открытия ряда инфраструктурных объектов.Он также призвал не допустить депопуляции этих территорий."В начале 2000-х годов нами было принято решение предпринять дополнительные усилия по развитию Дальнего Востока и Приморского края, чтобы не допустить депопуляции этих территорий. Наши предки предприняли огромные усилия абсолютно героического характера по освоению этих территорий для будущего России", - отметил глава государства.Владимир Путин принял участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке. В их числе производственно-логистический комплекс "Дальагротерминал" по переработке масличных культур, находкинский завод минеральных удобрений, контейнерный терминал в порту "Первомайский", завод по фармацевтическому производству "Фармасинтез" и электрическая подстанция ПС 500 "Варяг".Кроме того, в ходе церемонии был открыт инновационный научно-технологический центр на острове Русский, нацеленный на создание на Дальнем Востоке полного цикла для развития высокотехнологичных компаний. Еще один новый объект - транспортно-логистический центр "Артем", который позволит нарастить объемы грузовых перевозок между Россией и Китаем.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), вэф, политика, дальний восток, россия, экономика
От развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – Путин
Путин призвал не допустить депопуляцию Дальнего Востока
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. От развития Дальнего Востока в значительной степени зависит будущее России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во Владивостоке в ходе церемонии открытия ряда инфраструктурных объектов.
"Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны. Мы в свое время приняли активное, почти со всеми здесь присутствующими коллегами, активное участие в разработке планов развития Дальнего Востока, и эти планы реализуются", - сказал российский лидер.
Он также призвал не допустить депопуляции этих территорий.
"В начале 2000-х годов нами было принято решение предпринять дополнительные усилия по развитию Дальнего Востока и Приморского края, чтобы не допустить депопуляции этих территорий. Наши предки предприняли огромные усилия абсолютно героического характера по освоению этих территорий для будущего России", - отметил глава государства.
Владимир Путин принял участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке. В их числе производственно-логистический комплекс "Дальагротерминал" по переработке масличных культур, находкинский завод минеральных удобрений, контейнерный терминал в порту "Первомайский", завод по фармацевтическому производству "Фармасинтез" и электрическая подстанция ПС 500 "Варяг".
Кроме того, в ходе церемонии был открыт инновационный научно-технологический центр на острове Русский, нацеленный на создание на Дальнем Востоке полного цикла для развития высокотехнологичных компаний. Еще один новый объект - транспортно-логистический центр "Артем", который позволит нарастить объемы грузовых перевозок между Россией и Китаем.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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