https://crimea.ria.ru/20260902/ot-razvitiya-dalnego-vostoka-vo-mnogom-zavisit-buduschee-rossii--putin-1159038781.html

От развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – Путин

От развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – Путин - РИА Новости Крым, 02.09.2026

От развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – Путин

От развития Дальнего Востока в значительной степени зависит будущее России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во Владивостоке в ходе церемонии открытия РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T18:31

2026-09-02T18:31

2026-09-02T18:31

владимир путин (политик)

вэф

политика

дальний восток

россия

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. От развития Дальнего Востока в значительной степени зависит будущее России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во Владивостоке в ходе церемонии открытия ряда инфраструктурных объектов.Он также призвал не допустить депопуляции этих территорий."В начале 2000-х годов нами было принято решение предпринять дополнительные усилия по развитию Дальнего Востока и Приморского края, чтобы не допустить депопуляции этих территорий. Наши предки предприняли огромные усилия абсолютно героического характера по освоению этих территорий для будущего России", - отметил глава государства.Владимир Путин принял участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке. В их числе производственно-логистический комплекс "Дальагротерминал" по переработке масличных культур, находкинский завод минеральных удобрений, контейнерный терминал в порту "Первомайский", завод по фармацевтическому производству "Фармасинтез" и электрическая подстанция ПС 500 "Варяг".Кроме того, в ходе церемонии был открыт инновационный научно-технологический центр на острове Русский, нацеленный на создание на Дальнем Востоке полного цикла для развития высокотехнологичных компаний. Еще один новый объект - транспортно-логистический центр "Артем", который позволит нарастить объемы грузовых перевозок между Россией и Китаем.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), вэф, политика, дальний восток, россия, экономика