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Окончательное разрушение: временный поверенный в делах ФРГ в России вызван в МИД

Окончательное разрушение: временный поверенный в делах ФРГ в России вызван в МИД - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Окончательное разрушение: временный поверенный в делах ФРГ в России вызван в МИД

Обвинение Германии в причастности России к инциденту в Лейпциге является сознательной провокацией Берлина с целью эскалации российско-германских отношений. Об... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T17:27

2026-09-02T17:27

2026-09-02T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Обвинение Германии в причастности России к инциденту в Лейпциге является сознательной провокацией Берлина с целью эскалации российско-германских отношений. Об этом заявили в МИД РФ временному поверенному в делах ФРГ в России.2 сентября временный поверенный был вызван в российский МИД. Поводом послужило закрытие немецкими властями генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине после обвинения в якобы причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига.В МИД РФ указали, что закрытие под этим мнимым предлогом генконсульства в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине расценивается Москвой как "очередной шаг на пути окончательного разрушения создававшегося многими поколениями российских и германских политиков и дипломатов потенциала двусторонних отношений".В ведомстве также заявили, что действия германских властей получат жесткий ответ.1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие Русского дома в Берлине и Российского генерального консульства в Бонне. А также заявил о готовящемся ужесточении контроля для граждан России при въезде в Германию. Вызванному в МИД ФРГ послу РФ в Германии Сергею Нечаеву немецкой стороной был заявлен протест в связи с якобы причастностью российских государственных структур к инциденту.Нечаев назвал бездоказательные обвинения России и запуск масштабных санкционных мер беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений, абсурдом и провокацией в угоду сторонников продолжения украинского конфликта, которые не останутся без последствий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Германии готовы бросить Украину в топку для спасения себя – мнениеАнтироссийский флагман буксует: что Европе принесут протесты в ГерманииОснователь Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика