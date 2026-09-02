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Обстановка в зоне СВО: что уничтожено и освобождено за сутки

Обстановка в зоне СВО: что уничтожено и освобождено за сутки - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Обстановка в зоне СВО: что уничтожено и освобождено за сутки

Российские войска продолжают продвигаться в зоне проведения спецоперации, освобождая населенные пункты и сокрушая противника. Еще 1130 боевиков и десятки единиц РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T13:33

2026-09-02T13:33

2026-09-02T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Российские войска продолжают продвигаться в зоне проведения спецоперации, освобождая населенные пункты и сокрушая противника. Еще 1130 боевиков и десятки единиц военной автомобильной техники потеряли ВСУ на всех направлениях фронта за сутки. Об этом сообщили в среду в Минобороны России.Подразделения группировки "Север" решительно ослабили сопротивление противника в Харьковской области в боях возле Новоалександровки, Приколотного, Подсреднего и Соснового Бора. Также в Сумской области враг разбит на подступах в Уланово, Хотень и Малую Рыбицу.По информации Минобороны, потери противника в этом квадрате превысили 200 боевиков, также уничтожено: два броневика, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки "Запад" сейчас зачищают освобожденную территорию от прячущихся в подвалах зданий украинских боевиков. ВСУ поражены в Харьковской области – возле населенного пункта Студенок, а также в ДНР – близ Райгородка, Маяков, Сидорово, Крымок и Пришиба."Потери противника составили свыше 205 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 20 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, истощив силы противника в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Семеновка, Дружковка, Веролюбовка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.Ликвидировано за сутки свыше 140 боевиков, три броневика, 28 автомобилей и орудие полевой артиллерии, уточнили в ведомстве.Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение боевикам Зеленского в районах населенных пунктов Грузское, Новогригоровка, Белозерское, Доброполье и Сергеевка в ДНР."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - обозначили в Минобороны.Подразделения группировки "Восток" проломили украинскую оборону возле населенных пунктов Васильковка, Коломийцы, Великомихайловка Днепропетровской области, Новорозовка, Общее, Мировка и Омельник Запорожской области. Российские бойцы уничтожили свыше 325 боевиков, четыре броневика, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в окрестностях Высокого в Днепропетровской области, а также Малокатериновки и Орехова в Запорожской области.Суточные потери противника на этом участке составили полсотни боевиков ВСУ, сожжены три броневика, 18 автомобилей и три станции РЭБ.Кроме того, как уточнили в российском Минобороны, силы и средства ПВО за сутки сбиты четыре управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 464 беспилотника самолетного типа.Ранее в среду сообщалось, что подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань Харьковской области. А подразделения группировки войск "Запад" освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики.Кроме того, сообщалось, что силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской области"Медведка" и "Самосвал": российские военные научили роботов рыть тоннелиГрупповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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