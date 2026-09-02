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Новые крымские традиции пополнили реестр нематериального достояния России

Новые крымские традиции пополнили реестр нематериального достояния России - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Новые крымские традиции пополнили реестр нематериального достояния России

В Реестр нематериального этнокультурного достояния народов России вошли две крымских традиции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T14:29

2026-09-02T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Реестр нематериального этнокультурного достояния народов России вошли две крымских традиции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Крымского этнографического музея Юрий Лаптев. "Вроде бы это такая мелочь - соль, рыба, емкости для засолки. Но нужно описать сам процесс, собрать архивный и музейный материалы, провести опрос людей, владеющих информацией", - рассказал об особенностях процесса Юрий Лаптев.Заместитель министра культуры Республики Крым Андрей Терещенко предупредил, что подать заявки для включения объектов нематериального культурного достояния в региональный или же в федеральный реестр можно при соблюдении ряда условий."Одно из требований — это не менее сорока лет события, традиции. Второй момент - традиция должна быть живой сегодня", - указал он.В прошлом году в федеральный реестр вошел караимский обряд Ага-Думпа. Это уникальная традиция, существовавшая только у караимов Феодосии, праздник, который установлен в память о чудесном спасении от гибели целой караимской общины, очень напоминающий Пурим."Наше достояние — это не только республиканский уровень, это уровень регионов. Об этом никогда не надо забывать, потому что регионы получают рычаг для дальнейшей работы. Крым в этом – регион очень перспективный. Мы прекрасно знаем наши старожильские народы и их культуру, которая выходит за пределы нашего региона. Прекрасный пример этому - мариупольские греки, вышедшие из Крыма и донские армяне, вошедшие в историю как нахичеванские армяне", - сказал Юрий Лаптев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Селедка и Знамя Победы: как сохраняют нематериальное достояние КрымаАрхеолог Бутягин читает открытые лекции для крымчанБелый снег и кровь богатыря: символика молдавского мэрцишора

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