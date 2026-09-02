Рейтинг@Mail.ru
Новости Крыма: главное на утро 2 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260902/novosti-kryma-k-utru-2-sentyabrya-1159015127.html
Новости Крыма: главное на утро 2 сентября
Новости Крыма: главное на утро 2 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Новости Крыма: главное на утро 2 сентября
Ночью в Крыму на час была объявлена беспилотная опасность, Крымский мост работал штатно, движение по мостовому переходу через пролив не ограничивалось, в... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T07:22
2026-09-02T09:29
крым
севастополь
крымский мост
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
логистика
новости крыма
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153762888_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f76a2296aa561077a5311c0675fa0174.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ночью в Крыму на час была объявлена беспилотная опасность, Крымский мост работал штатно, движение по мостовому переходу через пролив не ограничивалось, в Севастополе ночь прошла без воздушных тревог.Угроза атаки беспилотников на полуострове была объявлена в 22:21. Угроза сохранялась больше часа, говорится в сводке Главного управления МЧС России по Крыму*. После этого ночью тревог не объявляли. О работе систем противовоздушной обороны не сообщалось.Крымский мост в ночь на среду работал в штатном режиме. К утру 2 сентября очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет, указывает канал оперативной информации об обстановке на объекте."С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении на 7 часов утра.В Севастополе сирены не включали - город провел эту ночь без угрозы воздушных атак.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153762888_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ae57c95c05872ef5c36c52ba07d82e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, крымский мост, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, логистика, новости крыма, новости севастополя
Новости Крыма: главное на утро 2 сентября

Новости Крыма - главное на утро 2 сентября

07:22 02.09.2026 (обновлено: 09:29 02.09.2026)
 
© РИА Новости КрымВиды Крыма
Виды Крыма - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ночью в Крыму на час была объявлена беспилотная опасность, Крымский мост работал штатно, движение по мостовому переходу через пролив не ограничивалось, в Севастополе ночь прошла без воздушных тревог.
Угроза атаки беспилотников на полуострове была объявлена в 22:21. Угроза сохранялась больше часа, говорится в сводке Главного управления МЧС России по Крыму*. После этого ночью тревог не объявляли. О работе систем противовоздушной обороны не сообщалось.
Крымский мост в ночь на среду работал в штатном режиме. К утру 2 сентября очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет, указывает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении на 7 часов утра.
В Севастополе сирены не включали - город провел эту ночь без угрозы воздушных атак.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСевастопольКрымский мостГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяЛогистикаНовости КрымаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38Поддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплаты
09:25В Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке
08:56В Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут
08:35Групповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим
08:23Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
08:19Энергосистема Крыма: ситуация 2 сентября
08:12В Крыму появится умный робот для приема показаний счетчиков
07:56День российской гвардии – инфографика
07:43В МИД не приняли предложения по временному перемирию в Черном море
07:22Новости Крыма: главное на утро 2 сентября
07:00Крымский мост: обстановка к утру среды
06:40Любимый дядюшка всего Союза – к 100-летию со дня рождения Евгения Леонова
06:04Как ученые из Крыма покоряли пещеру Крубера в международной экспедиции
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 2 сентября
23:57Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВО
23:43Путин ответил на вопрос о мобилизации в России после выборов
23:27Путин: ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по украинской энергетике
23:23Путин: слова Зеленского о небезопасных полетах над Россией – заявка на государственный терроризм
22:55Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главное за день
Лента новостейМолния