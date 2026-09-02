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Новости Крыма: главное на утро 2 сентября
Новости Крыма: главное на утро 2 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Новости Крыма: главное на утро 2 сентября
Ночью в Крыму на час была объявлена беспилотная опасность, Крымский мост работал штатно, движение по мостовому переходу через пролив не ограничивалось, в... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T07:22
2026-09-02T07:22
2026-09-02T09:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ночью в Крыму на час была объявлена беспилотная опасность, Крымский мост работал штатно, движение по мостовому переходу через пролив не ограничивалось, в Севастополе ночь прошла без воздушных тревог.Угроза атаки беспилотников на полуострове была объявлена в 22:21. Угроза сохранялась больше часа, говорится в сводке Главного управления МЧС России по Крыму*. После этого ночью тревог не объявляли. О работе систем противовоздушной обороны не сообщалось.Крымский мост в ночь на среду работал в штатном режиме. К утру 2 сентября очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет, указывает канал оперативной информации об обстановке на объекте."С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении на 7 часов утра.В Севастополе сирены не включали - город провел эту ночь без угрозы воздушных атак.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости Крыма: главное на утро 2 сентября
Новости Крыма - главное на утро 2 сентября
07:22 02.09.2026 (обновлено: 09:29 02.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ночью в Крыму на час была объявлена беспилотная опасность, Крымский мост работал штатно, движение по мостовому переходу через пролив не ограничивалось, в Севастополе ночь прошла без воздушных тревог.
Угроза атаки беспилотников на полуострове была объявлена в 22:21. Угроза сохранялась больше часа, говорится в сводке Главного управления МЧС России по Крыму*. После этого ночью тревог не объявляли. О работе систем противовоздушной обороны не сообщалось.
Крымский мост в ночь на среду работал в штатном режиме. К утру 2 сентября очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет, указывает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении на 7 часов утра.
В Севастополе сирены не включали - город провел эту ночь без угрозы воздушных атак.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.