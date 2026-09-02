https://crimea.ria.ru/20260902/novosti-kryma-k-utru-2-sentyabrya-1159015127.html

Новости Крыма: главное на утро 2 сентября

Новости Крыма: главное на утро 2 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Новости Крыма: главное на утро 2 сентября

Ночью в Крыму на час была объявлена беспилотная опасность, Крымский мост работал штатно, движение по мостовому переходу через пролив не ограничивалось, в... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T07:22

2026-09-02T07:22

2026-09-02T09:29

крым

севастополь

крымский мост

гу мчс рф по республике крым

безопасность республики крым и севастополя

логистика

новости крыма

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153762888_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f76a2296aa561077a5311c0675fa0174.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ночью в Крыму на час была объявлена беспилотная опасность, Крымский мост работал штатно, движение по мостовому переходу через пролив не ограничивалось, в Севастополе ночь прошла без воздушных тревог.Угроза атаки беспилотников на полуострове была объявлена в 22:21. Угроза сохранялась больше часа, говорится в сводке Главного управления МЧС России по Крыму*. После этого ночью тревог не объявляли. О работе систем противовоздушной обороны не сообщалось.Крымский мост в ночь на среду работал в штатном режиме. К утру 2 сентября очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет, указывает канал оперативной информации об обстановке на объекте."С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении на 7 часов утра.В Севастополе сирены не включали - город провел эту ночь без угрозы воздушных атак.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, крымский мост, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, логистика, новости крыма, новости севастополя