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Не ожидал, что будет так здорово: Путин оценил новый танкер-газовоз - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Не ожидал, что будет так здорово: Путин оценил новый танкер-газовоз
Не ожидал, что будет так здорово: Путин оценил новый танкер-газовоз - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Не ожидал, что будет так здорово: Путин оценил новый танкер-газовоз
Президент России Владимир Путин во время визита на судоверфь "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T11:59
2026-09-02T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во время визита на судоверфь "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр Столыпин", который построили для проекта "Арктик СПГ — 2". Об этом пишет РИА Новости.Проект реализуется Роснефтью по поручению президента России. "Петр Столыпин" — судно класса Arc7, предназначенное для круглогодичной работы на Северном морском пути. Оно может преодолевать лед толщиной более двух метров. Танкер имеет высокий экологический класс. При транспортировке СПГ образуется отпарной газ, который используют как топливо для энергетической установки.Серия из пяти ледокольных танкеров — это первые танкеры для проекта "Арктик СПГ — 2". Головное судно "Алексей Косыгин" уже перевозит сжиженный природный газ по Севморпути, "Петр Столыпин" готовится к передаче заказчику, а еще два достроят в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, приморье, приморский край, судостроение, новости
Не ожидал, что будет так здорово: Путин оценил новый танкер-газовоз

Путин высоко оценил технологичность нового танкера-газовоза "Петр Столыпин"

11:59 02.09.2026 (обновлено: 12:00 02.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Дальневосточный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во время визита на судоверфь "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр Столыпин", который построили для проекта "Арктик СПГ — 2". Об этом пишет РИА Новости.

"Я уже говорил — не ожидал, что будет так здорово. И по технологиям, по организации", — сказал президент после осмотра.

Проект реализуется Роснефтью по поручению президента России.
"Петр Столыпин" — судно класса Arc7, предназначенное для круглогодичной работы на Северном морском пути. Оно может преодолевать лед толщиной более двух метров. Танкер имеет высокий экологический класс. При транспортировке СПГ образуется отпарной газ, который используют как топливо для энергетической установки.
Серия из пяти ледокольных танкеров — это первые танкеры для проекта "Арктик СПГ — 2". Головное судно "Алексей Косыгин" уже перевозит сжиженный природный газ по Севморпути, "Петр Столыпин" готовится к передаче заказчику, а еще два достроят в ближайшее время.
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Владимир Путин (политик)РоссияПриморьеПриморский крайСудостроениеНовости
 
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