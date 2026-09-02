https://crimea.ria.ru/20260902/ne-ozhidal-chto-budet-tak-zdorov-putin-otsenil-novyy-tanker-gazovoz-1159023312.html

Не ожидал, что будет так здорово: Путин оценил новый танкер-газовоз

Не ожидал, что будет так здорово: Путин оценил новый танкер-газовоз - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Не ожидал, что будет так здорово: Путин оценил новый танкер-газовоз

Президент России Владимир Путин во время визита на судоверфь "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T11:59

2026-09-02T11:59

2026-09-02T12:00

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во время визита на судоверфь "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр Столыпин", который построили для проекта "Арктик СПГ — 2". Об этом пишет РИА Новости.Проект реализуется Роснефтью по поручению президента России. "Петр Столыпин" — судно класса Arc7, предназначенное для круглогодичной работы на Северном морском пути. Оно может преодолевать лед толщиной более двух метров. Танкер имеет высокий экологический класс. При транспортировке СПГ образуется отпарной газ, который используют как топливо для энергетической установки.Серия из пяти ледокольных танкеров — это первые танкеры для проекта "Арктик СПГ — 2". Головное судно "Алексей Косыгин" уже перевозит сжиженный природный газ по Севморпути, "Петр Столыпин" готовится к передаче заказчику, а еще два достроят в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, приморье, приморский край, судостроение, новости