https://crimea.ria.ru/20260902/napadenie-shkolnika-s-nozhom-na-sverstnika-v-bashkirii-vozbuzhdeno-delo-1159019670.html

Нападение школьника с ножом на сверстника в Башкирии: возбуждено дело

Нападение школьника с ножом на сверстника в Башкирии: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Нападение школьника с ножом на сверстника в Башкирии: возбуждено дело

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения 14-летнего ученика с ножом на сверстника в Башкирии. Об этом сообщает региональный Следком. РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T10:47

2026-09-02T10:47

2026-09-02T10:52

башкирия

башкортостан

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения 14-летнего ученика с ножом на сверстника в Башкирии. Об этом сообщает региональный Следком.Утром 2 сентября девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии. По версии следствия, инцидент произошел на почве личных неприязненных отношений. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и другие свидетели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Урале школьник стрелял в одноклассницу из пневматики – пострадали троеДевятиклассник в Челябинске стрелял в одноклассницуЧП в Пермском крае – раненный при нападении на школу в тяжелом состоянии

башкирия

башкортостан

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирия, башкортостан, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, дети