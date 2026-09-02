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Нападение школьника с ножом на сверстника в Башкирии: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Нападение школьника с ножом на сверстника в Башкирии: возбуждено дело
Нападение школьника с ножом на сверстника в Башкирии: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Нападение школьника с ножом на сверстника в Башкирии: возбуждено дело
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения 14-летнего ученика с ножом на сверстника в Башкирии. Об этом сообщает региональный Следком. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T10:47
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башкирия
башкортостан
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения 14-летнего ученика с ножом на сверстника в Башкирии. Об этом сообщает региональный Следком.Утром 2 сентября девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии. По версии следствия, инцидент произошел на почве личных неприязненных отношений. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и другие свидетели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Урале школьник стрелял в одноклассницу из пневматики – пострадали троеДевятиклассник в Челябинске стрелял в одноклассницуЧП в Пермском крае – раненный при нападении на школу в тяжелом состоянии
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РИА Новости Крым
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96
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башкирия, башкортостан, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, дети
Нападение школьника с ножом на сверстника в Башкирии: возбуждено дело

В Башкирии после нападения 14-летнего школьника на сверстника возбуждено дело

10:47 02.09.2026 (обновлено: 10:52 02.09.2026)
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения 14-летнего ученика с ножом на сверстника в Башкирии. Об этом сообщает региональный Следком.
Утром 2 сентября девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии. По версии следствия, инцидент произошел на почве личных неприязненных отношений. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего учащегося одной из школ Кушнаренковского района, подозреваемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и другие свидетели.
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