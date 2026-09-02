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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
В течение минувшей ночи над Крымом, Черным морем, Кубанью и еще десятью регионами России силы ПВО уничтожили 130 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T08:23
2026-09-02T08:33
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи над Крымом, Черным морем, Кубанью и еще десятью регионами России силы ПВО уничтожили 130 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 20:00 1 сентября до 8 утра 2 сентября.Дроны сбивали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей и Московского региона, добавили в военном ведомстве.Ранее сообщалось, что в течение дня 1 сентября силы и средства ПВО России уничтожили и подавали 109 украинских беспилотников над Черным морем, Крымом и другими регионами России. А за ночь сбили 516 дронов над Крымом и Черноморской акваторией, а также над другими регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВОПутин: слова Зеленского о небезопасных полетах над Россией – заявка на государственный терроризмВС РФ ударили по логистическому центру под Одессой и двум судам в портах
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, новости крыма
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и другими регионами России уничтожили 130 беспилотников ВСУ

08:23 02.09.2026 (обновлено: 08:33 02.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи над Крымом, Черным морем, Кубанью и еще десятью регионами России силы ПВО уничтожили 130 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары отражались в период с 20:00 1 сентября до 8 утра 2 сентября.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны сбивали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей и Московского региона, добавили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в течение дня 1 сентября силы и средства ПВО России уничтожили и подавали 109 украинских беспилотников над Черным морем, Крымом и другими регионами России. А за ночь сбили 516 дронов над Крымом и Черноморской акваторией, а также над другими регионами РФ.
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