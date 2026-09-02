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На все угрозы есть решение: Минтранс РФ о заявлении Зеленского - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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На все угрозы есть решение: Минтранс РФ о заявлении Зеленского
На все угрозы есть решение: Минтранс РФ о заявлении Зеленского - РИА Новости Крым, 02.09.2026
На все угрозы есть решение: Минтранс РФ о заявлении Зеленского
Минтранс России во взаимодействии с военными и спецслужбами находит решения для обеспечения безопасности гражданской авиации. Об этом заявил журналистам министр РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T16:42
2026-09-02T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Минтранс России во взаимодействии с военными и спецслужбами находит решения для обеспечения безопасности гражданской авиации. Об этом заявил журналистам министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума.Ранее Зеленский пригрозил России "роями украинских беспилотников" в ее воздушном пространстве. Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным".Президент России Владимир Путин назвал эти слова заявкой на государственный терроризм и пообещал, что Москва найдет чем ответить, если киевский режим попытается реализовать угрозы по "закрытию неба" в РФ.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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минтранс россии, андрей никитин, авиация, авиасообщение, владимир зеленский, украина, новости, вэф
На все угрозы есть решение: Минтранс РФ о заявлении Зеленского

Угрозы гражданской авиации со стороны Украины не будут допущены – Минтранс РФ

16:42 02.09.2026 (обновлено: 16:52 02.09.2026)
 
© AP Photo Heather KhalifaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© AP Photo Heather Khalifa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Минтранс России во взаимодействии с военными и спецслужбами находит решения для обеспечения безопасности гражданской авиации. Об этом заявил журналистам министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума.
Ранее Зеленский пригрозил России "роями украинских беспилотников" в ее воздушном пространстве. Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным".
Президент России Владимир Путин назвал эти слова заявкой на государственный терроризм и пообещал, что Москва найдет чем ответить, если киевский режим попытается реализовать угрозы по "закрытию неба" в РФ.
"Мы в ежедневном режиме взаимодействуем со всеми специальными службами, с министерством обороны. На все угрозы находятся решения. Эта работа идет постоянно. И, конечно, вот эти слова от террористов о угрозе гражданской авиации - мы этого допускать не будем", – цитирует Никитина РИА Новости.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Минтранс РоссииАндрей НикитинАвиацияАвиасообщениеВладимир ЗеленскийУкраинаНовостиВЭФ
 
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