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На все угрозы есть решение: Минтранс РФ о заявлении Зеленского

На все угрозы есть решение: Минтранс РФ о заявлении Зеленского - РИА Новости Крым, 02.09.2026

На все угрозы есть решение: Минтранс РФ о заявлении Зеленского

Минтранс России во взаимодействии с военными и спецслужбами находит решения для обеспечения безопасности гражданской авиации. Об этом заявил журналистам министр РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T16:42

2026-09-02T16:42

2026-09-02T16:52

минтранс россии

андрей никитин

авиация

авиасообщение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Минтранс России во взаимодействии с военными и спецслужбами находит решения для обеспечения безопасности гражданской авиации. Об этом заявил журналистам министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума.Ранее Зеленский пригрозил России "роями украинских беспилотников" в ее воздушном пространстве. Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным".Президент России Владимир Путин назвал эти слова заявкой на государственный терроризм и пообещал, что Москва найдет чем ответить, если киевский режим попытается реализовать угрозы по "закрытию неба" в РФ.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минтранс россии, андрей никитин, авиация, авиасообщение, владимир зеленский, украина, новости, вэф