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Минфин США: удары по российским НПЗ вызвали энергетический шок в мире
Минфин США: удары по российским НПЗ вызвали энергетический шок в мире - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Минфин США: удары по российским НПЗ вызвали энергетический шок в мире
Мир переживает энергетический шок из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России, поскольку они провоцируют рост мировых цен на топливо. Об этом РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T16:02
2026-09-02T16:02
2026-09-02T16:02
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Мир переживает энергетический шок из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России, поскольку они провоцируют рост мировых цен на топливо. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox.Президент Владимир Путин накануне на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что уровень защищенности российских НПЗ сейчас совсем другой. По его словам, в России осталось отремонтировать только 10% нефтезаводов. Но нужно объединить усилия чиновников, силовиков и армии в вопросах прикрытия важнейших стратегических объектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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сша, мнения, россия, украина, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, нпз, топливо, в мире
Минфин США: удары по российским НПЗ вызвали энергетический шок в мире
Атаки Киева на российские нефтезаводы ведут к росту цен на топливо в мире – Минфин США