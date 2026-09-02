https://crimea.ria.ru/20260902/medvedka-i-samosval-rossiyskie-voennye-nauchili-robotov-ryt-tonneli-1159018358.html

"Медведка" и "Самосвал": российские военные научили роботов рыть тоннели

"Медведка" и "Самосвал": российские военные научили роботов рыть тоннели - РИА Новости Крым, 02.09.2026

"Медведка" и "Самосвал": российские военные научили роботов рыть тоннели

Роботизированный комплекс "Медведка" для прокладки подземных тоннелей создан в учебном центре инженерной бригады группировки войск "Север". Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T10:01

2026-09-02T10:01

2026-09-02T10:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Роботизированный комплекс "Медведка" для прокладки подземных тоннелей создан в учебном центре инженерной бригады группировки войск "Север". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сапера с позывным "Чек"."Медведку" используют в паре с комплексом "Самосвал", предназначенным для доставки песка, гравия и других сыпучих материалов, уточнил "Чек".Первые в мире FPV-роботы-камикадзе на гусеничной и колесной основе ранее были созданы в России и также работают на передовой в зоне специальной военной операции на Украине, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ"Лягушка" уничтожила пулеметный расчет: ВС РФ применили новый беспилотникВ Крыму есть уникальные предприятия, производящие робототенику

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Российский военный о роботе "Медведка" для прокладки подземных тоннелей Российские военные разработали роботизированный комплекс "Медведка" для прокладки подземных тоннелей в ходе боевых действий, рассказал РИА Новости сапер с позывным Чек. Этот роботизированный комплекс был создан на базе НРТК "Импульс" в учебном центре инженерной бригады группировки войск "Север". 2026-09-02T10:01 true PT2M02S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, наука и технологии, роботы, робототехника, видео