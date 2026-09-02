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"Медведка" и "Самосвал": российские военные научили роботов рыть тоннели - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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"Медведка" и "Самосвал": российские военные научили роботов рыть тоннели
"Медведка" и "Самосвал": российские военные научили роботов рыть тоннели - РИА Новости Крым, 02.09.2026
"Медведка" и "Самосвал": российские военные научили роботов рыть тоннели
Роботизированный комплекс "Медведка" для прокладки подземных тоннелей создан в учебном центре инженерной бригады группировки войск "Север". Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T10:01
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россия
новости сво
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наука и технологии
роботы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Роботизированный комплекс "Медведка" для прокладки подземных тоннелей создан в учебном центре инженерной бригады группировки войск "Север". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сапера с позывным "Чек"."Медведку" используют в паре с комплексом "Самосвал", предназначенным для доставки песка, гравия и других сыпучих материалов, уточнил "Чек".Первые в мире FPV-роботы-камикадзе на гусеничной и колесной основе ранее были созданы в России и также работают на передовой в зоне специальной военной операции на Украине, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ"Лягушка" уничтожила пулеметный расчет: ВС РФ применили новый беспилотникВ Крыму есть уникальные предприятия, производящие робототенику
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60
Российский военный о роботе "Медведка" для прокладки подземных тоннелей
Российские военные разработали роботизированный комплекс "Медведка" для прокладки подземных тоннелей в ходе боевых действий, рассказал РИА Новости сапер с позывным Чек. Этот роботизированный комплекс был создан на базе НРТК "Импульс" в учебном центре инженерной бригады группировки войск "Север".
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россия, новости сво, министерство обороны рф, наука и технологии, роботы, робототехника, видео
"Медведка" и "Самосвал": российские военные научили роботов рыть тоннели
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Роботизированный комплекс "Медведка" для прокладки подземных тоннелей создан в учебном центре инженерной бригады группировки войск "Север". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сапера с позывным "Чек".
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"Медведка" и "Самосвал": российские военные научили роботов рыть тоннели

Роботы "Медведка" и "Самосвал" заступили на службу армии России

10:01 02.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Роботизированный комплекс "Медведка" для прокладки подземных тоннелей создан в учебном центре инженерной бригады группировки войск "Север". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сапера с позывным "Чек".

"Данная машина нами сделана для того, чтобы прокладывать подземные тоннели. На нее мы установили мини-экскаваторную установку, сделали транспортировочную ленту, она проходит под наземным робототехническим комплексом непосредственно. Принцип такой: она заезжает в тоннель, перед собой копает, накладывает в приемник для песка, и здесь уже второй НРТК, который мы сделали, высыпает туда и уезжает", — цитирует агентство бойца.

"Медведку" используют в паре с комплексом "Самосвал", предназначенным для доставки песка, гравия и других сыпучих материалов, уточнил "Чек".
Первые в мире FPV-роботы-камикадзе на гусеничной и колесной основе ранее были созданы в России и также работают на передовой в зоне специальной военной операции на Украине, сообщалось ранее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФНаука и технологииРоботыРобототехника
 
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