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Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"
Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026" - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026" с романом "В начале... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T21:20
2026-09-02T21:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026" с романом "В начале было Слово — в конце будет Цифра", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.Церемония вручения проходит в рамках Московской международной книжной ярмарки. Симоньян стала лауреатом премии в номинации "Проза года"."Я даже описать не могу, как много это значит для меня и для моей семьи", — сказала Симоньян в видеообращении и добавила, что писать книгу ей помогал супруг — режиссер Тигран Кеосаян.Симоньян выразила надежду, что благодаря этой премии ее книгу прочитают еще больше людей, что важно для нее как христианки."Книгу я писала для того, чтобы люди пришли к Господу", — отметила журналистка."Книга года" вручается в 12 номинациях. Конкурс проводится Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России при участии Российского книжного союза. В этом году оценивались книги российских издательств и Союзного государства, выпущенные с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года.Роман Маргариты Симоньян "В начале было Слово – в конце будет Цифра" начал поступать в книжные магазины страны в конце июля 2025 года. По словам автора, в книге идет речь о некой точке в будущем, перед самым концом света, когда уже придумана процедура медицинского воскрешения. В книге воскрешенный Альберт Эйнштейн понимает, что то, что было написано в Библии, которая лежала на прикроватной тумбочке его жены, – это то же самое, что написано в его научных работах, только сказано другими словами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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маргарита симоньян, новости, общество, россия, международная медиагруппа "россия сегодня", rt, литература
Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"
Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026" с романом "В начале было Слово — в конце будет Цифра", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония вручения проходит в рамках Московской международной книжной ярмарки. Симоньян стала лауреатом премии в номинации "Проза года".
"Я даже описать не могу, как много это значит для меня и для моей семьи", — сказала Симоньян в видеообращении и добавила, что писать книгу ей помогал супруг — режиссер Тигран Кеосаян.
"Я ему читала каждую черновую главу, а их были, наверное, сотни, не преувеличивая", — отметила она.
Симоньян выразила надежду, что благодаря этой премии ее книгу прочитают еще больше людей, что важно для нее как христианки.
"Книгу я писала для того, чтобы люди пришли к Господу", — отметила журналистка.
"Книга года" вручается в 12 номинациях. Конкурс проводится Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России при участии Российского книжного союза. В этом году оценивались книги российских издательств и Союзного государства, выпущенные с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года.
Роман Маргариты Симоньян "В начале было Слово – в конце будет Цифра" начал поступать в книжные магазины страны в конце июля 2025 года. По словам автора, в книге идет речь о некой точке в будущем, перед самым концом света, когда уже придумана процедура медицинского воскрешения. В книге воскрешенный Альберт Эйнштейн понимает, что то, что было написано в Библии, которая лежала на прикроватной тумбочке его жены, – это то же самое, что написано в его научных работах, только сказано другими словами.
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