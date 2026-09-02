Рейтинг@Mail.ru
Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026" - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260902/margarita-simonyan-stala-laureatom-premii-kniga-goda--2026-1159041229.html
Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"
Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026" - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026" с романом "В начале... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T21:20
2026-09-02T21:20
маргарита симоньян
новости
общество
россия
международная медиагруппа "россия сегодня"
rt
литература
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157474238_0:0:1396:785_1920x0_80_0_0_02a78563989241c8be20a3def1e9c97f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026" с романом "В начале было Слово — в конце будет Цифра", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.Церемония вручения проходит в рамках Московской международной книжной ярмарки. Симоньян стала лауреатом премии в номинации "Проза года"."Я даже описать не могу, как много это значит для меня и для моей семьи", — сказала Симоньян в видеообращении и добавила, что писать книгу ей помогал супруг — режиссер Тигран Кеосаян.Симоньян выразила надежду, что благодаря этой премии ее книгу прочитают еще больше людей, что важно для нее как христианки."Книгу я писала для того, чтобы люди пришли к Господу", — отметила журналистка."Книга года" вручается в 12 номинациях. Конкурс проводится Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России при участии Российского книжного союза. В этом году оценивались книги российских издательств и Союзного государства, выпущенные с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года.Роман Маргариты Симоньян "В начале было Слово – в конце будет Цифра" начал поступать в книжные магазины страны в конце июля 2025 года. По словам автора, в книге идет речь о некой точке в будущем, перед самым концом света, когда уже придумана процедура медицинского воскрешения. В книге воскрешенный Альберт Эйнштейн понимает, что то, что было написано в Библии, которая лежала на прикроватной тумбочке его жены, – это то же самое, что написано в его научных работах, только сказано другими словами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157474238_149:0:1210:796_1920x0_80_0_0_db76bdb10034ea989c5285491aca62c0.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маргарита симоньян, новости, общество, россия, международная медиагруппа "россия сегодня", rt, литература
Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"

Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"

21:20 02.09.2026
 
© Фото : RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© Фото : RT
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026" с романом "В начале было Слово — в конце будет Цифра", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония вручения проходит в рамках Московской международной книжной ярмарки. Симоньян стала лауреатом премии в номинации "Проза года".
"Я даже описать не могу, как много это значит для меня и для моей семьи", — сказала Симоньян в видеообращении и добавила, что писать книгу ей помогал супруг — режиссер Тигран Кеосаян.
"Я ему читала каждую черновую главу, а их были, наверное, сотни, не преувеличивая", — отметила она.
Симоньян выразила надежду, что благодаря этой премии ее книгу прочитают еще больше людей, что важно для нее как христианки.
"Книгу я писала для того, чтобы люди пришли к Господу", — отметила журналистка.
"Книга года" вручается в 12 номинациях. Конкурс проводится Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России при участии Российского книжного союза. В этом году оценивались книги российских издательств и Союзного государства, выпущенные с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года.
Роман Маргариты Симоньян "В начале было Слово – в конце будет Цифра" начал поступать в книжные магазины страны в конце июля 2025 года. По словам автора, в книге идет речь о некой точке в будущем, перед самым концом света, когда уже придумана процедура медицинского воскрешения. В книге воскрешенный Альберт Эйнштейн понимает, что то, что было написано в Библии, которая лежала на прикроватной тумбочке его жены, – это то же самое, что написано в его научных работах, только сказано другими словами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Маргарита СимоньянНовостиОбществоРоссияМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"RTЛитература
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:38Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
22:33Путин на ВЭФ и поставка топлива в Крым: главное за день
22:10В России стартует кампания по вакцинации против гриппа
22:08Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг
22:03Киев потерял поддержку большинства стран – почему все меняется
21:50Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки в Киеве
21:46Севастополь отражает атаку - что известно
21:31Росавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространстве
21:20Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"
21:11Крымчане в сентябре получат пенсии и пособия раньше срока - СФР
21:08В Севастополе объявлена воздушная тревога
20:57В Крыму начался сезон штормов - статистика происшествий на воде
20:45В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублей
20:31238 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
20:22Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН
20:10Иностранные инвесторы уже заявляют о будущей победе России в СВО – мнение
19:47Когда сотруднику положен оплачиваемый отгул – разъяснения Госдумы
19:35Юноше из Севастополя врачи восстановили колено после травмы
19:22Ситуация с топливом в Крыму - Аксенов рассказал о новшествах
19:11Рубио раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву
Лента новостейМолния