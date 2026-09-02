https://crimea.ria.ru/20260902/margarita-simonyan-stala-laureatom-premii-kniga-goda--2026-1159041229.html

Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"

Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026" - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026" с романом "В начале... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T21:20

2026-09-02T21:20

2026-09-02T21:20

маргарита симоньян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026" с романом "В начале было Слово — в конце будет Цифра", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.Церемония вручения проходит в рамках Московской международной книжной ярмарки. Симоньян стала лауреатом премии в номинации "Проза года"."Я даже описать не могу, как много это значит для меня и для моей семьи", — сказала Симоньян в видеообращении и добавила, что писать книгу ей помогал супруг — режиссер Тигран Кеосаян.Симоньян выразила надежду, что благодаря этой премии ее книгу прочитают еще больше людей, что важно для нее как христианки."Книгу я писала для того, чтобы люди пришли к Господу", — отметила журналистка."Книга года" вручается в 12 номинациях. Конкурс проводится Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России при участии Российского книжного союза. В этом году оценивались книги российских издательств и Союзного государства, выпущенные с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года.Роман Маргариты Симоньян "В начале было Слово – в конце будет Цифра" начал поступать в книжные магазины страны в конце июля 2025 года. По словам автора, в книге идет речь о некой точке в будущем, перед самым концом света, когда уже придумана процедура медицинского воскрешения. В книге воскрешенный Альберт Эйнштейн понимает, что то, что было написано в Библии, которая лежала на прикроватной тумбочке его жены, – это то же самое, что написано в его научных работах, только сказано другими словами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, новости, общество, россия, международная медиагруппа "россия сегодня", rt, литература