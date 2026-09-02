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Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен
Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен
Севастопольские леса будут закрыты для посещения в связи с риском пожаров еще на 21 день. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости Крым, 02.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Севастопольские леса будут закрыты для посещения в связи с риском пожаров еще на 21 день. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.При этом открытыми остаются семь мест отдыха: урочище "Ближний пляж" и "Торопова Дача", эко-отель "Тропы. Батилиман", "Турецкая поляна", "Пляж Дельфин", база отдыха "Биостанция" и "Парк 35-летия Победы", перечислили в правительстве.Леса патрулируют инспекторы с полицией и МЧС. Нарушителям грозит штраф, а если случится пожар — придется возмещать ущерб. 1 сентября в Крыму на четыре дня было объявлено экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму добровольцы прикрывают от пожаров 250 населенных пунктовПожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в КрымуПожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, леса крыма, правительство севастополя, новости севастополя, природа, экология, погода, противопожарный режим
Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен

В Севастополе на 21 день продлили запрет на посещение лесов

10:11 02.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Севастопольские леса будут закрыты для посещения в связи с риском пожаров еще на 21 день. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В Севастополе продлили запрет на посещение лесов. Ограничение будет действовать еще 21 день из-за высокого класса пожарной опасности. Запрет касается всех видов пребывания в лесах", - говорится в сообщении.
При этом открытыми остаются семь мест отдыха: урочище "Ближний пляж" и "Торопова Дача", эко-отель "Тропы. Батилиман", "Турецкая поляна", "Пляж Дельфин", база отдыха "Биостанция" и "Парк 35-летия Победы", перечислили в правительстве.
Леса патрулируют инспекторы с полицией и МЧС. Нарушителям грозит штраф, а если случится пожар — придется возмещать ущерб.
1 сентября в Крыму на четыре дня было объявлено экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.
С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.
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