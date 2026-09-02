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Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен
Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен
Севастопольские леса будут закрыты для посещения в связи с риском пожаров еще на 21 день. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Севастопольские леса будут закрыты для посещения в связи с риском пожаров еще на 21 день. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.При этом открытыми остаются семь мест отдыха: урочище "Ближний пляж" и "Торопова Дача", эко-отель "Тропы. Батилиман", "Турецкая поляна", "Пляж Дельфин", база отдыха "Биостанция" и "Парк 35-летия Победы", перечислили в правительстве.Леса патрулируют инспекторы с полицией и МЧС. Нарушителям грозит штраф, а если случится пожар — придется возмещать ущерб. 1 сентября в Крыму на четыре дня было объявлено экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму добровольцы прикрывают от пожаров 250 населенных пунктовПожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в КрымуПожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в Крыму
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Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен
В Севастополе на 21 день продлили запрет на посещение лесов