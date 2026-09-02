https://crimea.ria.ru/20260902/lesa-sevastopolya-zakryty-dlya-posescheniya--zapret-prodlen-1159018653.html

Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен

Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен

Севастопольские леса будут закрыты для посещения в связи с риском пожаров еще на 21 день. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T10:11

2026-09-02T10:11

2026-09-02T10:11

севастополь

леса крыма

правительство севастополя

новости севастополя

природа

экология

погода

противопожарный режим

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111186/26/1111862613_0:358:3004:2048_1920x0_80_0_0_325565b35a6ff3e88661a3288a9433f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Севастопольские леса будут закрыты для посещения в связи с риском пожаров еще на 21 день. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.При этом открытыми остаются семь мест отдыха: урочище "Ближний пляж" и "Торопова Дача", эко-отель "Тропы. Батилиман", "Турецкая поляна", "Пляж Дельфин", база отдыха "Биостанция" и "Парк 35-летия Победы", перечислили в правительстве.Леса патрулируют инспекторы с полицией и МЧС. Нарушителям грозит штраф, а если случится пожар — придется возмещать ущерб. 1 сентября в Крыму на четыре дня было объявлено экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму добровольцы прикрывают от пожаров 250 населенных пунктовПожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в КрымуПожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в Крыму

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, леса крыма, правительство севастополя, новости севастополя, природа, экология, погода, противопожарный режим