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Крымский мост сейчас - начала расти очередь
Крымский мост сейчас - начала расти очередь - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Крымский мост сейчас - начала расти очередь
Днем в среду, 2 сентября, Крымский мост работает в штатном режиме. Со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T13:04
2026-09-02T13:04
2026-09-02T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Днем в среду, 2 сентября, Крымский мост работает в штатном режиме. Со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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керченский пролив, керчь, крымский мост, крым, новости крыма, тамань, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас - начала расти очередь
Крымский мост сейчас - начала расти очередь
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Днем в среду, 2 сентября, Крымский мост работает в штатном режиме. Со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, со стороны Керчи находится 40 транспортных средств", – говорится в сообщении по состоянию на 13 часов.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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