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Крымский мост сейчас - начала расти очередь

Крымский мост сейчас - начала расти очередь - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Крымский мост сейчас - начала расти очередь

Днем в среду, 2 сентября, Крымский мост работает в штатном режиме. Со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T13:04

2026-09-02T13:04

2026-09-02T13:04

ситуация на дорогах крыма

керченский пролив

керчь

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очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Днем в среду, 2 сентября, Крымский мост работает в штатном режиме. Со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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