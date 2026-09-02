https://crimea.ria.ru/20260902/krymskiy-most-obstanovka-k-utru-sredy-1159015268.html

Крымский мост: обстановка к утру среды

Крымский мост: обстановка к утру среды - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Крымский мост: обстановка к утру среды

Утром в среду, 2 сентября, Крымский мост работает в штатном режиме. Очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T07:00

2026-09-02T07:00

2026-09-02T07:00

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

керчь

тамань

транспорт

логистика

новости

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_95058aad257bbca81f9e5f1e2b7b580c.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Утром в среду, 2 сентября, Крымский мост работает в штатном режиме. Очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма