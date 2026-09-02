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Крымский мост: обстановка к утру среды
Крымский мост: обстановка к утру среды - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Крымский мост: обстановка к утру среды
Утром в среду, 2 сентября, Крымский мост работает в штатном режиме. Очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T07:00
2026-09-02T07:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Утром в среду, 2 сентября, Крымский мост работает в штатном режиме. Очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост: обстановка к утру среды
Крымский мост утром 2 сентября свободен для проезда
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Утром в среду, 2 сентября, Крымский мост работает в штатном режиме. Очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на 7 утра понедельника.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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