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Крымчане в сентябре получат пенсии и пособия раньше срока - СФР
Крымчане в сентябре получат пенсии и пособия раньше срока - СФР - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Крымчане в сентябре получат пенсии и пособия раньше срока - СФР
В сентябре крымчане смогут получить пенсии, а также некоторые пособия раньше установленного срока. Об этом предупреждают в республиканском отделении Социального РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T21:11
2026-09-02T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В сентябре крымчане смогут получить пенсии, а также некоторые пособия раньше установленного срока. Об этом предупреждают в республиканском отделении Социального фонда России.Отметается, что перенос дней начислений связан с тем, что установленные даты выплат выпадают на выходные дни."Поэтому пенсии через банки крымчане получат 4, 11 и 22 числа. Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала поступят на счета крымских семей 4 сентября, на день раньше установленного срока", – уточнили в крымском отделении СФР.Также внимание крымчан обращают на то, что если вместе с пенсией приходят другие выплаты Отделения СФР по Республике Крым, то и они будут заранее перечислены, причем придут пенсионерам в беззаявительном порядке, то есть автоматически.При этом большинство пособий семьям с детьми будут перечислены банками 3 сентября, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей поступит 8 числа, уточнили в отделении, обратив внимание на то, что зачисление детских пособий и пенсий банки производят в течение всего дня.Ранее сообщалось, что более 100 тысяч работающих пенсионеров Крыма получат повышенную пенсию в августе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в Крыму В каких регионах России самые большие зарплаты Срок переоформления документов об инвалидности хотят продлить
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новости крыма, пенсия, социальная пенсия, отделение социального фонда россии по республике крым, социальный фонд россии, общество, крым
Крымчане в сентябре получат пенсии и пособия раньше срока - СФР
В сентябре крымчане смогут получить некоторые пособия и пенсии раньше установленного срока
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В сентябре крымчане смогут получить пенсии, а также некоторые пособия раньше установленного срока. Об этом предупреждают в республиканском отделении Социального фонда России.
"В сентябре Отделение СФР по Республике Крым раньше срока перечислит пенсии за 6 и 12 число, а также ежемесячную выплату из материнского капитала", – сказано в сообщении.
Отметается, что перенос дней начислений связан с тем, что установленные даты выплат выпадают на выходные дни.
"Поэтому пенсии через банки крымчане получат 4, 11 и 22 числа. Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала поступят на счета крымских семей 4 сентября, на день раньше установленного срока", – уточнили в крымском отделении СФР.
Также внимание крымчан обращают на то, что если вместе с пенсией приходят другие выплаты Отделения СФР по Республике Крым, то и они будут заранее перечислены, причем придут пенсионерам в беззаявительном порядке, то есть автоматически.
"Пенсионеры и родители, которым выплаты доставляет "Почта Крыма", получат деньги согласно графику работы почтовых отделений. Все остальные выплаты будут перечислены Отделением СФР по Республике Крым в привычные даты", – добавили в СФР.
При этом большинство пособий семьям с детьми будут перечислены банками 3 сентября, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей поступит 8 числа, уточнили в отделении, обратив внимание на то, что зачисление детских пособий и пенсий банки производят в течение всего дня.
Ранее сообщалось
, что более 100 тысяч работающих пенсионеров Крыма получат повышенную пенсию в августе.
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