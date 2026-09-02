https://crimea.ria.ru/20260902/krymchane-v-sentyabre-poluchat-pensii-i-posobiya-ranshe-sroka---sfr-1159034090.html

Крымчане в сентябре получат пенсии и пособия раньше срока - СФР

Крымчане в сентябре получат пенсии и пособия раньше срока - СФР - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Крымчане в сентябре получат пенсии и пособия раньше срока - СФР

В сентябре крымчане смогут получить пенсии, а также некоторые пособия раньше установленного срока. Об этом предупреждают в республиканском отделении Социального РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T21:11

2026-09-02T21:11

2026-09-02T21:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В сентябре крымчане смогут получить пенсии, а также некоторые пособия раньше установленного срока. Об этом предупреждают в республиканском отделении Социального фонда России.Отметается, что перенос дней начислений связан с тем, что установленные даты выплат выпадают на выходные дни."Поэтому пенсии через банки крымчане получат 4, 11 и 22 числа. Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала поступят на счета крымских семей 4 сентября, на день раньше установленного срока", – уточнили в крымском отделении СФР.Также внимание крымчан обращают на то, что если вместе с пенсией приходят другие выплаты Отделения СФР по Республике Крым, то и они будут заранее перечислены, причем придут пенсионерам в беззаявительном порядке, то есть автоматически.При этом большинство пособий семьям с детьми будут перечислены банками 3 сентября, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей поступит 8 числа, уточнили в отделении, обратив внимание на то, что зачисление детских пособий и пенсий банки производят в течение всего дня.Ранее сообщалось, что более 100 тысяч работающих пенсионеров Крыма получат повышенную пенсию в августе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в Крыму В каких регионах России самые большие зарплаты Срок переоформления документов об инвалидности хотят продлить

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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