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Крыму выделили более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса
Крыму выделили более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Крыму выделили более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса
Правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T18:55
2026-09-02T18:55
2026-09-02T19:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, помощью государства смогут воспользоваться порядка 160 крымских работодателей, которые вводили режим простоя для более чем 6000 сотрудников.Порядок оказания финансовой поддержки будет определен в ближайшее время. Данная мера позволит поддержать людей и бизнес, сохранить трудовые коллективы, добавил глава РК.Ранее правительство РФ сообщило о выделении около 2,5 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе. Дотации пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате труда работников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплатыХуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зимеВ Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах
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Крыму выделили более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса
Кабмин РФ выделил Крыму 2,2 млрд рублей на поддержку предпринимателей в условиях ЧС
18:55 02.09.2026 (обновлено: 19:02 02.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Республике Крым выделено свыше 2,2 млрд рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации. Эти средства будут направлены на частичную компенсацию расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оплату труда работников", - написал он в своем канале в МАКС.
По словам Аксенова, помощью государства смогут воспользоваться порядка 160 крымских работодателей, которые вводили режим простоя для более чем 6000 сотрудников.
Порядок оказания финансовой поддержки будет определен в ближайшее время. Данная мера позволит поддержать людей и бизнес, сохранить трудовые коллективы, добавил глава РК.
Ранее правительство РФ сообщило о выделении около 2,5 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе. Дотации пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате труда работников.
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