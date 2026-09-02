Рейтинг@Mail.ru
Крыму выделили более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260902/krym-poluchit-svyshe-22-mlrd-rubley-iz-rezervnogo-fonda-pravitelstva-1159039939.html
Крыму выделили более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса
Крыму выделили более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Крыму выделили более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса
Правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T18:55
2026-09-02T19:02
крым
новости крыма
сергей аксенов
правительство россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/19/1118868541_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_94de3325132ebda675a08b6f73159362.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, помощью государства смогут воспользоваться порядка 160 крымских работодателей, которые вводили режим простоя для более чем 6000 сотрудников.Порядок оказания финансовой поддержки будет определен в ближайшее время. Данная мера позволит поддержать людей и бизнес, сохранить трудовые коллективы, добавил глава РК.Ранее правительство РФ сообщило о выделении около 2,5 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе. Дотации пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате труда работников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплатыХуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зимеВ Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/19/1118868541_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_4d96cba5515eada73639592ef21d1629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, сергей аксенов, правительство россии, новости
Крыму выделили более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса

Кабмин РФ выделил Крыму 2,2 млрд рублей на поддержку предпринимателей в условиях ЧС

18:55 02.09.2026 (обновлено: 19:02 02.09.2026)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПраздничная подсветка на Доме правительства РФ ко Дню России
Праздничная подсветка на Доме правительства РФ ко Дню России - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Республике Крым выделено свыше 2,2 млрд рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации. Эти средства будут направлены на частичную компенсацию расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оплату труда работников", - написал он в своем канале в МАКС.
По словам Аксенова, помощью государства смогут воспользоваться порядка 160 крымских работодателей, которые вводили режим простоя для более чем 6000 сотрудников.
Порядок оказания финансовой поддержки будет определен в ближайшее время. Данная мера позволит поддержать людей и бизнес, сохранить трудовые коллективы, добавил глава РК.
Ранее правительство РФ сообщило о выделении около 2,5 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе. Дотации пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате труда работников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплаты
Хуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зиме
В Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах
 
КрымНовости КрымаСергей АксеновПравительство РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:11Рубио раскрыл цель визита директора ЦРУ в Москву
19:02В Академию футбола Крыма приняты юные спортсменки из Херсонщины
18:55Крыму выделили более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса
18:41Рубио сделал заявление о передаче Украине лицензии на Patriot
18:31От развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – Путин
18:23В Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусы
18:17Хочу быть полезным: как работает Общественная палата Крыма с новым главой
18:04Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУ
17:56Ученые из Крыма проведут экомониторинг заповедника Аскания-Нова
17:48Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на Украине
17:39ВСУ ударили по четырем детсадам и школе в Запорожской области
17:27Окончательное разрушение: временный поверенный в делах ФРГ в России вызван в МИД
17:13Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак
17:12ВТБ: большинство россиян готовы доверять нейротехнологиям в банках
17:02Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России
16:55Глава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в истории
16:42На все угрозы есть решение: Минтранс РФ о заявлении Зеленского
16:33Крупного живого таракана извлекли из уха девушки в Подмосковье
16:15Отношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин
16:02Минфин США: удары по российским НПЗ вызвали энергетический шок в мире
Лента новостейМолния