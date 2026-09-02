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Крым ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Крым ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре
Крым ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Крым ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре
Крым ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре, что снимет вопрос дефицита бензина по цене 100 рублей. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T13:07
2026-09-02T13:22
крым
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Крым ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре, что снимет вопрос дефицита бензина по цене 100 рублей. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.При этом он констатировал, что на сегодняшний день объемы поставок бензина не покрывают полную потребность региона и пояснил, что это вызвано объективными причинами: усилением мер безопасности, изменением логистических маршрутов и погодными условиями."Мы работаем над адаптацией транспортных цепочек к новым реалиям, но важно понимать: логистическая система восстанавливается постепенно, и мгновенного решения здесь быть не может", - заявил глава Совмина.Он подчеркнул, что дополнительную нагрузку на рынок дает ажиотажный спрос и этой ситуацией пользуются перекупщики, устанавливая завышенные цены – от 190 до 240 рублей за литр."По мере насыщения рынка официальными поставками и стабилизации ситуации этот фактор будет устранен", – пообещал Гоцанюк.Ранее старт продаж субсидированного топлива марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр анонсировал глава республики Сергей Аксенов. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что со вторника в городе также начнут продавать бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр. Во вторник на заправках Крыма бензин по 100 рублей действительно появился, но в ограниченных объемах. Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях размещена на правительственном портале Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бензина АИ-92 и АИ-95 пока не будет в свободной продажеКогда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властейНовак поручил усилить контроль за ценами на топливо
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крым, юрий гоцанюк, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, бензин, новости крыма, азс
Крым ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре

Крым в сентябре ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива - власти

13:07 02.09.2026 (обновлено: 13:22 02.09.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка резервуаров АЗС топливом в Симферополе
Заправка резервуаров АЗС топливом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Крым ожидает поставку более 60 тысяч тонн топлива в сентябре, что снимет вопрос дефицита бензина по цене 100 рублей. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

"В сентябре, при благоприятных условиях, мы ожидаем поставку более 60 тысяч тонн топлива. При действующем ограничении в 20 литров на одну заправку, данного объема будет достаточно для насыщения всех категорий потребителей", - написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.

При этом он констатировал, что на сегодняшний день объемы поставок бензина не покрывают полную потребность региона и пояснил, что это вызвано объективными причинами: усилением мер безопасности, изменением логистических маршрутов и погодными условиями.
"Мы работаем над адаптацией транспортных цепочек к новым реалиям, но важно понимать: логистическая система восстанавливается постепенно, и мгновенного решения здесь быть не может", - заявил глава Совмина.
Он подчеркнул, что дополнительную нагрузку на рынок дает ажиотажный спрос и этой ситуацией пользуются перекупщики, устанавливая завышенные цены – от 190 до 240 рублей за литр.
"По мере насыщения рынка официальными поставками и стабилизации ситуации этот фактор будет устранен", – пообещал Гоцанюк.
Ранее старт продаж субсидированного топлива марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр анонсировал глава республики Сергей Аксенов. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что со вторника в городе также начнут продавать бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр.
Во вторник на заправках Крыма бензин по 100 рублей действительно появился, но в ограниченных объемах. Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях размещена на правительственном портале Крыма.
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