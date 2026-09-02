https://crimea.ria.ru/20260902/krupnogo-zhivogo-tarakana-izvlekli-iz-ukha-devushki-v-podmoskove-1159031951.html

Крупного живого таракана извлекли из уха девушки в Подмосковье

Крупного живого таракана извлекли из уха девушки в Подмосковье - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Крупного живого таракана извлекли из уха девушки в Подмосковье

Подмосковные врачи извлекли из уха девушки крупного живого таракана, ее слуху ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T16:33

2026-09-02T16:33

2026-09-02T16:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости крым. Подмосковные врачи извлекли из уха девушки крупного живого таракана, ее слуху ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.Девушка обратилась в приемное отделение Щелковской больницы во Фрязине с жалобами на острую боль и ощущение движения в левом ухе. При осмотре врач обнаружил в ее ухе крупного таракана, который забился глубоко внутрь слухового прохода.По оценкам медиков, сейчас угрозы для слуха девушки нет. Пациентке назначен контрольный осмотр через несколько дней.Таракан в ухе - не просто дискомфорт, а серьезная угроза. Если при удалении насекомого фрагмент хитина останется внутри, начнется гнойное воспаление. Кроме того, продукты жизнедеятельности таракана токсичны для слизистой оболочки уха и могут вызвать химический ожог или аллергию, пояснил врач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, насекомые, московская область, минздрав московской области