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Крупного живого таракана извлекли из уха девушки в Подмосковье - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Крупного живого таракана извлекли из уха девушки в Подмосковье
Крупного живого таракана извлекли из уха девушки в Подмосковье - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Крупного живого таракана извлекли из уха девушки в Подмосковье
Подмосковные врачи извлекли из уха девушки крупного живого таракана, ее слуху ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T16:33
2026-09-02T16:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости крым. Подмосковные врачи извлекли из уха девушки крупного живого таракана, ее слуху ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.Девушка обратилась в приемное отделение Щелковской больницы во Фрязине с жалобами на острую боль и ощущение движения в левом ухе. При осмотре врач обнаружил в ее ухе крупного таракана, который забился глубоко внутрь слухового прохода.По оценкам медиков, сейчас угрозы для слуха девушки нет. Пациентке назначен контрольный осмотр через несколько дней.Таракан в ухе - не просто дискомфорт, а серьезная угроза. Если при удалении насекомого фрагмент хитина останется внутри, начнется гнойное воспаление. Кроме того, продукты жизнедеятельности таракана токсичны для слизистой оболочки уха и могут вызвать химический ожог или аллергию, пояснил врач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, происшествия, насекомые, московская область, минздрав московской области
Крупного живого таракана извлекли из уха девушки в Подмосковье

Крупного живого таракана извлекли из уха девушки в Подмосковье - областной минздрав

16:33 02.09.2026
 
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Инсталляции в музее современного искусства Garage - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости крым. Подмосковные врачи извлекли из уха девушки крупного живого таракана, ее слуху ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Девушка обратилась в приемное отделение Щелковской больницы во Фрязине с жалобами на острую боль и ощущение движения в левом ухе. При осмотре врач обнаружил в ее ухе крупного таракана, который забился глубоко внутрь слухового прохода.
"Мы аккуратно обездвижили и извлекли насекомое. После антисептической обработки отпустили пациентку домой", — рассказал оториноларинголог Щелковской больницы Сархан Кичибеков, слова которого приводит пресс-служба.
По оценкам медиков, сейчас угрозы для слуха девушки нет. Пациентке назначен контрольный осмотр через несколько дней.
Таракан в ухе - не просто дискомфорт, а серьезная угроза. Если при удалении насекомого фрагмент хитина останется внутри, начнется гнойное воспаление. Кроме того, продукты жизнедеятельности таракана токсичны для слизистой оболочки уха и могут вызвать химический ожог или аллергию, пояснил врач.
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