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Когда сотруднику положен оплачиваемый отгул – разъяснения Госдумы
Когда сотруднику положен оплачиваемый отгул – разъяснения Госдумы - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Когда сотруднику положен оплачиваемый отгул – разъяснения Госдумы
Получить оплачиваемый отгул сотрудники могут в случае сверхурочной работы, выхода в праздники или выходные дни, а также в дни сдачи крови и при прохождении... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Получить оплачиваемый отгул сотрудники могут в случае сверхурочной работы, выхода в праздники или выходные дни, а также в дни сдачи крови и при прохождении диспансеризации. Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.Парламентарий разъяснил, что согласно статье 153 Трудового кодекса (ТК) в случае выхода на работу в выходной или нерабочий праздничный день сотрудник имеет право на другой день отдыха. Он уточнил, что в этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.Отгулы за работу в выходные дни нужно использовать в течение года, в противном случае они сгорают, при этом компенсация за них будет выплачена только при увольнении.Кроме того, по словам депутата, статья 186 ТК РФ гарантирует донорам крови сохранение среднего заработка за дни сдачи и за предоставленные в связи с этим дни отдыха. Оплате подлежат оба дня: и день сдачи, и дополнительный день отдыха.Ранее сообщалось, что в Крыму постоянный приток пациентов для прохождения диспансеризации обеспечивается за счет выездных форм обслуживания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год – как будем отдыхатьВ какой юридической защите нуждаются медикиДиспансеризация в Крыму: как пройти и что важно знать
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общество, новости, государственная дума рф, выходной в крыму
Когда сотруднику положен оплачиваемый отгул – разъяснения Госдумы
Оплачиваемый отгул положен сотрудникам при прохождении диспансеризации
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Получить оплачиваемый отгул сотрудники могут в случае сверхурочной работы, выхода в праздники или выходные дни, а также в дни сдачи крови и при прохождении диспансеризации. Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
"Ко мне на приемы приходят люди, которые работают сверхурочно, сдают кровь, но не знают, что имеют право на оплачиваемый отдых. Донорство, переработка, работа в выходной - все это основания для отгула. И не просто "отгула", а оплачиваемого или с сохранением среднего заработка. Это право закреплено в законе", - сказал депутат в комментарии РИА Новости.
Парламентарий разъяснил, что согласно статье 153 Трудового кодекса (ТК) в случае выхода на работу в выходной или нерабочий праздничный день сотрудник имеет право на другой день отдыха. Он уточнил, что в этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.
Отгулы за работу в выходные дни нужно использовать в течение года, в противном случае они сгорают, при этом компенсация за них будет выплачена только при увольнении.
Кроме того, по словам депутата, статья 186 ТК РФ гарантирует донорам крови сохранение среднего заработка за дни сдачи и за предоставленные в связи с этим дни отдыха. Оплате подлежат оба дня: и день сдачи, и дополнительный день отдыха.
"По статье 185.1 ТК РФ работники до 40 лет имеют право на один оплачиваемый день раз в три года при прохождении диспансеризации, старше 40 лет - один день ежегодно, а предпенсионеры и работающие пенсионеры - два дня ежегодно", - добавил он.
Ранее сообщалось
, что в Крыму постоянный приток пациентов для прохождения диспансеризации обеспечивается за счет выездных форм обслуживания.
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