https://crimea.ria.ru/20260902/kiev-poteryal-podderzhku-bolshinstva-stran--pochemu-vse-menyaetsya-1159028993.html

Киев потерял поддержку большинства стран – почему все меняется

Киев потерял поддержку большинства стран – почему все меняется - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Киев потерял поддержку большинства стран – почему все меняется

Количество поддерживающих Украину стран сократилось с 141 до 50. Об этом пишет китайский ресурс Sohu. РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T22:03

2026-09-02T22:03

2026-09-02T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Количество поддерживающих Украину стран сократилось с 141 до 50. Об этом пишет китайский ресурс Sohu.Как подчеркивает автор статьи, на фоне развертывания западной пропаганды на начальном этапе киевский режим поддержала 141 страна, но эта "пафосная картина претерпела драматические изменения".Ответ, по мнению автора, кроется не только в истощении Запада, но и в стратегическом отступлении США, изначальный план которых заключался в ослаблении России и укреплении собственного военно-промышленного комплекса. Однако затяжной конфликт на истощение полностью изменил баланс сил."Оборона ВСУ на грани обрушения, запасы вооружений в США сократились, а Украина превратилась в бездонную яму, истощающую американские финансы. Между тем в США вырос внутренний долг, усилилось внутреннее давление в преддверие выборов, а война в Иране еще больше отвлекла внимание Вашингтона от Киева. В условиях такого давления дальнейшие инвестиции в украинский конфликт стали стратегически бессмысленными", – констатирует автор.На фоне роста оборонного бюджета деньги на ведение военных действий у Украины могут закончиться к концу февраля 2026 года, в частности из-за снижения поддержки со стороны США, писал ранее британский журнал Economist.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина вводит жесткий режим экономии бюджетаКогда закончится СВО – прогноз экспертаКиевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, новости, мнения, новости сво, политика, сша, коллективный запад, поставки западного оружия украине