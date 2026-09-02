https://crimea.ria.ru/20260902/khochu-byt-poleznym-kak-rabotaet-obschestvennaya-palata-kryma-s-novym-glavoy-1159020591.html

Хочу быть полезным: как работает Общественная палата Крыма с новым главой

Хочу быть полезным: как работает Общественная палата Крыма с новым главой - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Хочу быть полезным: как работает Общественная палата Крыма с новым главой

Внешне это теперь совершенно другой человек. Тогда, три года назад, когда он только встал на протезы, и рассказывал, почему пошел добровольцем на фронт и как... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T18:17

2026-09-02T18:17

2026-09-02T18:17

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Внешне это теперь совершенно другой человек. Тогда, три года назад, когда он только встал на протезы, и рассказывал, почему пошел добровольцем на фронт и как потерял обе ноги, он страховал себя костылями. Сейчас в его руках легкая тросточка. Тогда на нем были шорты и мальчишечья футболка. Теперь он в брюках и белоснежной рубашке. Должность обязывает, говорит. Полтора месяца назад 34-летний алуштинец, ветеран СВО, выпускник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Илья Казаков стал председателем Общественной палаты Крыма.В интервью РИА Новости Крым он признается, что очень рад новой должности, пусть даже она и обязывает его носить деловые костюмы. Зато теперь он может принести пользу родному полуострову. А ведь когда-то именно желание быть нужным и привело его на фронт. Так что разница только внешняя. В душе Казаков все тот же боец и патриот, герой своей страны.- Илья, расскажи, как ты оказался в Общественной палате Крыма, да еще и стал ее председателем?..- Это все мой патриотический порыв, это он заставил меня подать документы, а там уже понеслось. Мою кандидатуру предложил Александр Форманчук, который возглавлял Общественную палату с 2021 года. Коллектив единогласно поддержал. Александр Андреевич (Форманчук – ред.) такую душевную речь перед заседанием сказал, я был тронут. Произошла некая преемственность поколений. Ему 80 лет, мне 34 года. Состав Общественной палаты на 50 процентов обновился. Обратная связь от всех структур, от людей, очень положительная. Да и я поначалу очень обрадовался новому назначению, но потом эта радость сменилась чувством ответственности. Ведь Общественная палата - это большая сложная структура, и мне сейчас нужно проводить в ней реновацию, а менять устоявшиеся порядки всегда сложно. Вообще, до того, как мне предложили в нее вступить, даже не знал, что такая структура существует. Сейчас для меня основная задача — внести в нее какое-то свежее веяние, новый дух, и чтобы она была такой, какой задумывалась изначально в 2014 году, чтобы она и была тем мостиком между общественностью и властью, а не просто некой буферной зоной.- Почему-то вспомнилось выражение: "Дайте мне там точку опоры, и я переверну мир…".- Вот у меня такие же мысли! Еще думаю: я добьюсь справедливости. Все так. Просто, знаешь, на фронте как-то легче, там четко знаешь, кто у тебя враг, какая у тебя задача. А здесь, в этом гражданском мире, все сложнее. Здесь нужно учитывать ряд факторов, какую-то конъюнктуру общую. Только изначально кажется, что все очень просто. Сейчас, мол, сделаем так и эдак. Но вдруг оказывается, что есть определенные законодательные нормы, что-то где-то недоработано. Или просто бюрократические какие-то издержки. А бывает и так, что у людей просто не хватает времени...- За полтора месяца удалось уже что-то сделать?..- Шуму навел уже знатно. (Улыбается). Мы с Валентиной (пресс-секретарь ОП Валентина Горбачева – ред.) начали вместе вести соцсети, немного менять контент, стало больше открытости, посыпались вопросы и жалобы. Мне докладывают, что их за последний месяц столько, сколько не было за последние полгода. Есть такие заявки, которые до меня даже не доносят. Они простые, их аппарат может быстро решить. Например, человек просто не знает, куда обратиться. Идет к нам, как в справочное бюро. Мы ему предоставляем дорожную карту. Но люди реально поняли, что движение есть, что Общественная палата работает. Так, на прошлой неделе, когда мы были с рабочим визитом в одном из муниципалитетов, и нам рассказали в администрации, что в конфликтных ситуациях люди уже грозятся жаловаться не только главе Крыма Сергею Аксенову, но и в Общественную палату, если не будет решен тот ли иной вопрос. Такой вот неожиданный поворот событий.- Ну а с какими вопросами и проблемами люди приходят в Общественную палату?- С разными абсолютно. Очень много обращений по вопросам ЖКХ. Военнослужащие обращаются к нам тогда, когда возникают тупиковые ситуации из-за которых человек, которого "футболят", не может получать военную пенсию, например. Мне, как ветерану СВО, это тоже знакомо, потому что сам не мог получить пенсию семь месяцев.- В работе планируешь больше внимания уделять вопросам ветеранов СВО?- Нет. Не выделяю эту тему, хотя и сам участник. Через какое-то время спецоперация завершится, ребята вернутся, и эта тема еще будет особенно актуальной. Очень много и других проблем. Нужно всем равномерно уделять внимание, чтобы никто не обижался. Еще у нас есть общественный контроль, общественный мониторинг. Для рассмотрения проблемных социальных вопросов. Таких, например, как тарифы на коммунальные услуги. Мы уже ожидаем волну запросов и волнений, связанных с предстоящим повышением. Скорее всего, будут организованы рабочие встречи с привлечением общественности, представителей министерств и ряда других экспертов. Будем обосновывать или наоборот - не подтверждать необходимость таких решений.Мы помогаем людям достучаться в те или иные закрытые двери, можем предлагать какие-то инициативы от народа.- Уже есть такие?- Да. Ребята, вернувшиеся с СВО с травмами и получившие инвалидность, не могут найти работу в силовых ведомствах. Почему? Потому что они не могут пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), потому что эта ВВК для всех на равных условиях. В моей ситуации, допустим, путь в силовые ведомства реально закрыт. Но если у человека третья группа инвалидности, если у него, например, нет пальца на руке, или есть незначительные проблемы с позвоночником, он ведь может выполнять ряд определенных функций на тех же КПП. Или быть в какой-то силовой структуре водителем, понятное дело, что не на линии боевого соприкосновения. Но не может пройти ВВК на общих основаниях. Надо сформировать инициативу. Обозначить этот вопрос. Как на крымском, так и на федеральном уровнях. Мы сейчас как раз думаем о том, как это реализовать. Проблема-то важная. Да и с обычным трудоустройством инвалидов много проблем. Не каждая организация готова их брать на работу. Даже не смотря на полагающиеся за это работодателю определенные преференции, налоговые льготы.- По какому принципу отбирают состав Общественной палаты?- Членом палаты имеет право стать гражданин РФ, у которого нет непогашенной судимости. Кандидатуры выдвигают общественные организации, зарегистрированные не менее трех лет. Как местные - городские, районные, так и федеральные, которые представлены в Крыму. В палате 36 членов — и это все общественники. В обновленный состав Общественной палаты Крыма вошли руководители добровольческих объединений и национально-культурных автономий, медики, представители научного сообщества, журналисты, историки. Мы не госорган, не исполнительная и не законодательная власть. По сути, Общественная палата — это высший уровень общественной помощи. Я напрямую могу позвонить руководителям различных учреждений и организаций, любому главе администрации, любому министру и по-человечески попросить помочь.- То есть, важно умение выстраивать коммуникации, вести диалог?..- Ну да. Еще очень важно иметь хорошие отношения со всеми. То есть, как ты относишься к людям, так же и они относятся к тебе. Должность председателя Общественной палаты сложна тем, что нужно и с обществом быть, нельзя от него отрываться, и с властью иметь нормальные отношения, чтобы тебе шли навстречу, относились по-человечески. В целом очень много работы строится именно на личном взаимодействии. Еще важно понимать: в Общественную палату люди обращаются тогда, когда уже отчаялись, устали биться в министерства с их четкими регламентами, приемными и не приемными днями, устали от необходимости собирать кипы документов. Мы - силы общественности – их последняя надежда.- Какие новые цели и задачи стоят перед Общественной палатой Крыма?- Основное направление работы нового состава Общественной палаты - помощь людям и органам власти в преодолении кризиса. Так для себя сформулировал. Хочу концентрировать свою работу на преодолении вставших перед республикой вызовов, сохранении единства и сплоченности крымского общества, поддержке участников СВО и ряде других направлений. Сейчас основной вопрос – это общественные наблюдатели на выборы. Общественная палата всегда занималась их подбором и комплектованием. И у нас уже все укомплектовано. В половине муниципальных округов прошло обучение. Люди готовы. При этом это абсолютно неоплачиваемая работа. Люди проявляют патриотизм, гражданский долг - и идут в наблюдатели.- Устаешь в новой должности?..- Есть немного. (Улыбается). Ответственности больше и нагрузки. Много всего нового. Только вникаю, разбираюсь. Много выездных встреч. Сейчас основная цель — это знакомство со всеми администрациями, налаживание контакта, чтобы я потом мог обратиться, знакомство с общественными советами, которые сформированы при администрациях. Но мне очень нравится. С удовольствием хожу на службу. Чувствую, что здесь могу быть полезным родному Крыму. Этот мой патриотизм привел меня когда-то на фронт. Он и сейчас мною движет. Мне оказано такое большое доверие, хочется его оправдать.Ветеран специальной военной операции Илья Казаков избран председателем Общественной палаты Крыма (ОП РК) в июле.Илья Казаков – из Алушты, ушел на СВО добровольцем. На фронте был заместителем командира взвода, пережил тяжелое ранение, лишившись ног. Сейчас поддерживает бойцов в госпиталях, делится опытом. Благодаря его проекту многие военнослужащие, оказавшиеся на грани отчаяния, снова учатся жить и верить в себя.РИА Новости Крым первыми из СМИ написали о герое. В апреле он стал победителем III всероссийской муниципальной премии "Служение" в номинации "С передовой СВО в муниципалитет".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участник СВО будет строить реабилитационный центрУчастник программы "Время героев" стал советником губернатора СевастополяСлужу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным

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