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Иностранные инвесторы уже заявляют о будущей победе России в СВО – мнение

Иностранные инвесторы уже заявляют о будущей победе России в СВО – мнение - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Иностранные инвесторы уже заявляют о будущей победе России в СВО – мнение

Для иностранных инвесторов работа с Россией сегодня выгодна, и их активность является маркером того, что ставки делаются на победу РФ в спецоперации. Такое... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T20:10

2026-09-02T20:10

2026-09-02T20:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Для иностранных инвесторов работа с Россией сегодня выгодна, и их активность является маркером того, что ставки делаются на победу РФ в спецоперации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Президент России Владимир Путин в среду, 2 сентября, прибыл во Владивосток, где открылся XI Восточный экономический форум. Российский лидер отметил, что форум стал уникальной площадкой, на которой обсуждаются стратегические векторы развития не только Дальнего Востока, но и всей России. При этом налаживаются и укрепляются взаимовыгодные связи с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона в логистике, промышленности, энергетике и многих других отраслях экономики.По словам Манойло, как и ставший уже легендарным Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум является важным и для России, и для стран, готовых развивать и выстраивать с ней взаимовыгодные партнерские отношения.Можно с уверенностью сказать, что сегодня Россия – страна возможностей не только для отечественных, но и для многих иностранных инвесторов, которые способны просчитывать выгоды далеко наперед с учетом как нынешнего положения дел в РФ, так и перспектив ее развития на фоне и по итогам проведения СВО, считает Манойло.Крым заключил на полях ПМЭФ сделки на 170 млрд рублей - властиИ в этом смысле можно сказать, что между Россией и инвесторами из зарубежья идет своеобразная и очень интересная, взаимовыгодная игра, добавил он.Причем эта игра уже сама по себе, по словам эксперта, в определенной мере прогнозирует итоги СВО, то есть победу России и ее усиление, в том числе экономическое, ведь об одних только рисках речь не идет.Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.В этом году форум пройдет под девизом "Дальний Восток – развитие во благо людей".Как сообщили в Кремле, 2 сентября российский лидер Владимир Путин проведет здесь совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и в формате ВКС даст старт работе новых предприятий.3 сентября состоится центральное событие форума – пленарное заседание, на котором вместе с Путиным выступят президент Республики Индонезия Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Республики Союз Мьянма Ньоу Со и заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян и другие. Также на этот день запланирован ряд двусторонних встреч президента РФ с главами иностранных делегаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России расширили свободную экономическую зонуВ Кореизе ищут инвесторов для дома известного виноделаИнвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, инвестиции, мнения, андрей манойло, экономика, новости