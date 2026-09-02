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Иностранные инвесторы уже заявляют о будущей победе России в СВО – мнение
Иностранные инвесторы уже заявляют о будущей победе России в СВО – мнение - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Иностранные инвесторы уже заявляют о будущей победе России в СВО – мнение
Для иностранных инвесторов работа с Россией сегодня выгодна, и их активность является маркером того, что ставки делаются на победу РФ в спецоперации. Такое... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T20:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Для иностранных инвесторов работа с Россией сегодня выгодна, и их активность является маркером того, что ставки делаются на победу РФ в спецоперации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Президент России Владимир Путин в среду, 2 сентября, прибыл во Владивосток, где открылся XI Восточный экономический форум. Российский лидер отметил, что форум стал уникальной площадкой, на которой обсуждаются стратегические векторы развития не только Дальнего Востока, но и всей России. При этом налаживаются и укрепляются взаимовыгодные связи с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона в логистике, промышленности, энергетике и многих других отраслях экономики.По словам Манойло, как и ставший уже легендарным Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум является важным и для России, и для стран, готовых развивать и выстраивать с ней взаимовыгодные партнерские отношения.Можно с уверенностью сказать, что сегодня Россия – страна возможностей не только для отечественных, но и для многих иностранных инвесторов, которые способны просчитывать выгоды далеко наперед с учетом как нынешнего положения дел в РФ, так и перспектив ее развития на фоне и по итогам проведения СВО, считает Манойло.Крым заключил на полях ПМЭФ сделки на 170 млрд рублей - властиИ в этом смысле можно сказать, что между Россией и инвесторами из зарубежья идет своеобразная и очень интересная, взаимовыгодная игра, добавил он.Причем эта игра уже сама по себе, по словам эксперта, в определенной мере прогнозирует итоги СВО, то есть победу России и ее усиление, в том числе экономическое, ведь об одних только рисках речь не идет.Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.В этом году форум пройдет под девизом "Дальний Восток – развитие во благо людей".Как сообщили в Кремле, 2 сентября российский лидер Владимир Путин проведет здесь совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и в формате ВКС даст старт работе новых предприятий.3 сентября состоится центральное событие форума – пленарное заседание, на котором вместе с Путиным выступят президент Республики Индонезия Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Республики Союз Мьянма Ньоу Со и заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян и другие. Также на этот день запланирован ряд двусторонних встреч президента РФ с главами иностранных делегаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России расширили свободную экономическую зонуВ Кореизе ищут инвесторов для дома известного виноделаИнвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей
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россия, инвестиции, мнения, андрей манойло, экономика, новости
Иностранные инвесторы уже заявляют о будущей победе России в СВО – мнение
Россия – страна возможностей: с чем связана активность иностранных инвесторов на ВЭФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым.
Для иностранных инвесторов работа с Россией сегодня выгодна, и их активность является маркером того, что ставки делаются на победу РФ в спецоперации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Президент России Владимир Путин в среду, 2 сентября, прибыл во Владивосток, где открылся XI Восточный экономический форум. Российский лидер отметил, что форум стал уникальной площадкой, на которой обсуждаются стратегические векторы развития не только Дальнего Востока, но и всей России. При этом налаживаются и укрепляются взаимовыгодные связи с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона в логистике, промышленности, энергетике и многих других отраслях экономики.
По словам Манойло, как и ставший уже легендарным Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум является важным и для России, и для стран, готовых развивать и выстраивать с ней взаимовыгодные партнерские отношения.
Можно с уверенностью сказать, что сегодня Россия – страна возможностей не только для отечественных, но и для многих иностранных инвесторов, которые способны просчитывать выгоды далеко наперед с учетом как нынешнего положения дел в РФ, так и перспектив ее развития на фоне и по итогам проведения СВО, считает Манойло.
"Для иностранных инвесторов, особенно тех, кто играет в долгую, сейчас работа с Россией выгодна, поскольку мы готовы пойти на уступки. То есть деньги можно вложить с перспективами быстрого роста... И в этом отношении мы видим целый ряд иностранных инвесторов, которые ситуацией пользуются и вполне справедливо", – прокомментировал Манойло.
И в этом смысле можно сказать, что между Россией и инвесторами из зарубежья идет своеобразная и очень интересная, взаимовыгодная игра, добавил он.
Причем эта игра уже сама по себе, по словам эксперта, в определенной мере прогнозирует итоги СВО, то есть победу России и ее усиление, в том числе экономическое, ведь об одних только рисках речь не идет.
"В бизнесе риск – это, конечно, благородное дело, но рискованные бизнесмены долго и не протягивают на рынке. Поэтому те, кто работает с Россией сейчас, это люди продуманные, со стратегическим мышлением", – заключил Манойло.
Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.
В этом году форум пройдет под девизом "Дальний Восток – развитие во благо людей".
Как сообщили в Кремле, 2 сентября российский лидер Владимир Путин проведет здесь совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и в формате ВКС даст старт работе новых предприятий.
3 сентября состоится центральное событие форума – пленарное заседание, на котором вместе с Путиным выступят президент Республики Индонезия Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Республики Союз Мьянма Ньоу Со и заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян и другие. Также на этот день запланирован ряд двусторонних встреч президента РФ с главами иностранных делегаций.
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