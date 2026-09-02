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Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе
Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе
В Севастополе 51-летний мужчина за рулем велосипеда попал под колеса иномарки. Об этом сообщает полиция Севастополя РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T15:37
2026-09-02T15:37
2026-09-02T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 51-летний мужчина за рулем велосипеда попал под колеса иномарки. Об этом сообщает полиция СевастополяДТП произошло в среду около полудня по улице Адмирала Октябрьского.Мужчина доставлен в больницу с травмами.Видимые признаки опьянения у участников дорожной аварии не выявлены. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводит проверку по факту ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе
В Севастополе женщина за рулем иномарки сбила велосипедиста
15:37 02.09.2026 (обновлено: 15:38 02.09.2026)