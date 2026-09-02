Рейтинг@Mail.ru
Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260902/inomarka-sbila-velosipedista-v-sevastopole-1159032874.html
Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе
Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе
В Севастополе 51-летний мужчина за рулем велосипеда попал под колеса иномарки. Об этом сообщает полиция Севастополя РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T15:37
2026-09-02T15:38
ситуация на дорогах крыма
севастополь
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
полиция севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/02/1159032447_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dbaa0baab36d4a57e636fe91e3469f7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 51-летний мужчина за рулем велосипеда попал под колеса иномарки. Об этом сообщает полиция СевастополяДТП произошло в среду около полудня по улице Адмирала Октябрьского.Мужчина доставлен в больницу с травмами.Видимые признаки опьянения у участников дорожной аварии не выявлены. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводит проверку по факту ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260831/v-krymu-v-dtp-chetyre-cheloveka-pogibli-i-17-postradali-1158957577.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/02/1159032447_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_81e11fdd31d9714077bf4e46be0eb0c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, полиция севастополя
Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе

В Севастополе женщина за рулем иномарки сбила велосипедиста

15:37 02.09.2026 (обновлено: 15:38 02.09.2026)
 
© Полиция СевастополяИномарка сбила велосипедиста в Севастополе
Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе
© Полиция Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 51-летний мужчина за рулем велосипеда попал под колеса иномарки. Об этом сообщает полиция Севастополя
ДТП произошло в среду около полудня по улице Адмирала Октябрьского.
"50-летняя водитель автомобиля Chery на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с 51-летним водителем велосипеда, который двигался прямо по главной дороге", - уточнили правоохранители.
Мужчина доставлен в больницу с травмами.
© Полиция СевастополяИномарка сбила велосипедиста в Севастополе
Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе
© Полиция Севастополя
Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе
Видимые признаки опьянения у участников дорожной аварии не выявлены. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводит проверку по факту ДТП.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
31 августа, 12:22
В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияПолиция Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Отношения РФ и Германии находятся на точке замерзания - посол России
16:55Глава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в истории
16:42На все угрозы есть решение: Минтранс РФ о заявлении Зеленского
16:33Крупного живого таракана извлекли из уха девушки в Подмосковье
16:15Отношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин
16:02Минфин США: удары по российским НПЗ вызвали энергетический шок в мире
15:52ВСУ атакуют авто на Белогородчине - погиб мужчина и ранен ребенок
15:45В Киеве задержаны трое СБУшников после перестрелки с военной разведкой
15:37Иномарка сбила велосипедиста в Севастополе
15:31Звуки взрывов в Севастополе – работает флот
15:12Джанкой и Джанкойский район 3 сентября останутся без света
15:09"Пухосос" и "Колобок": в России выбирают слово года
14:43Путин: отношения РФ и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерства
14:29Новые крымские традиции пополнили реестр нематериального достояния России
14:17Зеленский назначил Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ
14:07Трое малышей пострадали при обрушении стены в детсаду в Обнинске
13:55В Крыму 15 тысяч студентов начали обучение за счет государства
13:45Свято-Владимирскому собору 165 лет: в "Новом Херсонесе" открыли выставку
13:33Обстановка в зоне СВО: что уничтожено и освобождено за сутки
13:15Сбежавшие из России готовят провокации на выборах за рубежом - ЦИК
Лента новостейМолния