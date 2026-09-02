https://crimea.ria.ru/20260902/gruppovye-udary-po-ukraine-v-odesse-razbita-energetika-i-rezervuary-s-goryuchim-1159016485.html

Групповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим

Групповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Групповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим

Вооруженные силы России групповыми ударами по Украине разбили логистические центры, объекты энергетической инфраструктуры и резервуары с горючим. Об этом... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T08:35

2026-09-02T08:35

2026-09-02T08:41

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Вооруженные силы России групповыми ударами по Украине разбили логистические центры, объекты энергетической инфраструктуры и резервуары с горючим. Об этом сообщили в Минобороны."В течение ночи 2 сентября в Одессе и Одесской области поражены четыре объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование украинских портов", - указывается в сообщении.Кроме того, в порту "Одесса" разбиты предприятие опытного производства безэкипажных катеров, шесть резервуаров с горючим, предназначенным для ВСУ и склады с военно-техническим имуществом.Во вторник сообщалось, что российские силы ударили по логистическому центру ВСУ в Одесской области, поразили груженые для ВСУ сухогрузы. Также были нанесли удары по предприятиям в Киеве, производящим комплектующие для ракет "Фламинго" и аэростаты для доставки беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: что разбито в Киеве и ОдессеПутин: ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по украинской энергетикеУкраину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнение

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