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Групповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Групповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим
Групповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Групповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим
Вооруженные силы России групповыми ударами по Украине разбили логистические центры, объекты энергетической инфраструктуры и резервуары с горючим. Об этом... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T08:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Вооруженные силы России групповыми ударами по Украине разбили логистические центры, объекты энергетической инфраструктуры и резервуары с горючим. Об этом сообщили в Минобороны."В течение ночи 2 сентября в Одессе и Одесской области поражены четыре объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование украинских портов", - указывается в сообщении.Кроме того, в порту "Одесса" разбиты предприятие опытного производства безэкипажных катеров, шесть резервуаров с горючим, предназначенным для ВСУ и склады с военно-техническим имуществом.Во вторник сообщалось, что российские силы ударили по логистическому центру ВСУ в Одесской области, поразили груженые для ВСУ сухогрузы. Также были нанесли удары по предприятиям в Киеве, производящим комплектующие для ракет "Фламинго" и аэростаты для доставки беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: что разбито в Киеве и ОдессеПутин: ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по украинской энергетикеУкраину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнение
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удары по украине, украина, министерство обороны рф, киев, киевская область, одесса, одесская область
Групповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим

Групповые удары по Украине сегодня: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим

08:35 02.09.2026 (обновлено: 08:41 02.09.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. Вооруженные силы России групповыми ударами по Украине разбили логистические центры, объекты энергетической инфраструктуры и резервуары с горючим. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, вечером 1 сентября в Киевской области был поражен логистический центр "Чайки" компании "Альфа Девелопмент групп", на складах которого хранили и распределяли иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.
"В течение ночи 2 сентября в Одессе и Одесской области поражены четыре объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование украинских портов", - указывается в сообщении.
Кроме того, в порту "Одесса" разбиты предприятие опытного производства безэкипажных катеров, шесть резервуаров с горючим, предназначенным для ВСУ и склады с военно-техническим имуществом.
Во вторник сообщалось, что российские силы ударили по логистическому центру ВСУ в Одесской области, поразили груженые для ВСУ сухогрузы. Также были нанесли удары по предприятиям в Киеве, производящим комплектующие для ракет "Фламинго" и аэростаты для доставки беспилотников.
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