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Глава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в истории

Глава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в истории - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Глава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в истории

Эта эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго - самая быстроразвивающаяся в истории, есть цепочки передачи вируса, о которых медики не знают,... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T16:55

2026-09-02T16:55

2026-09-02T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Эта эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго - самая быстроразвивающаяся в истории, есть цепочки передачи вируса, о которых медики не знают, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, большинство смертей продолжает регистрироваться в сообществах, а отсутствие безопасных похорон способствует распространению вируса."Есть цепочки передачи, о которых мы не знаем. Пока это не изменится, эпидемия будет продолжаться", - сказал он.В среду Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго (INSP) сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эбола в стране увеличилось до 6186, скончались от заболевания 3007 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

конго

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, эпидемия, конго, эбола, мнения, здоровье, в мире, новости