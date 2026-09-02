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Глава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в истории - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Глава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в истории
Глава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в истории - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Глава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в истории
Эта эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго - самая быстроразвивающаяся в истории, есть цепочки передачи вируса, о которых медики не знают,... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T16:55
2026-09-02T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Эта эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго - самая быстроразвивающаяся в истории, есть цепочки передачи вируса, о которых медики не знают, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, большинство смертей продолжает регистрироваться в сообществах, а отсутствие безопасных похорон способствует распространению вируса."Есть цепочки передачи, о которых мы не знаем. Пока это не изменится, эпидемия будет продолжаться", - сказал он.В среду Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго (INSP) сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эбола в стране увеличилось до 6186, скончались от заболевания 3007 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воз, эпидемия, конго, эбола, мнения, здоровье, в мире, новости
Глава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в истории

Нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в истории - ВОЗ

16:55 02.09.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОтработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой
Отработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Эта эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго - самая быстроразвивающаяся в истории, есть цепочки передачи вируса, о которых медики не знают, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Эта эпидемия уже стала второй самой масштабной в истории. При этом это самая быстроразвивающаяся эпидемия в истории. И она охватывает огромную географическую территорию", - сказал он на брифинге для журналистов в Женеве.
По его словам, большинство смертей продолжает регистрироваться в сообществах, а отсутствие безопасных похорон способствует распространению вируса.
"Есть цепочки передачи, о которых мы не знаем. Пока это не изменится, эпидемия будет продолжаться", - сказал он.
В среду Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго (INSP) сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эбола в стране увеличилось до 6186, скончались от заболевания 3007 человек.
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