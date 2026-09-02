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FIBA сняла ограничения с российских баскетболистов - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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FIBA сняла ограничения с российских баскетболистов
FIBA сняла ограничения с российских баскетболистов - РИА Новости Крым, 02.09.2026
FIBA сняла ограничения с российских баскетболистов
министр спорта России Михаил Дегтярев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T09:48
2026-09-02T09:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. С российских и белорусских баскетболистов, тренеров и судей в классическом баскетболе и баскетболе 3x3 сняты ограничения. Об этом решении Исполнительного комитета Международной федерации баскетбола (FIBA) сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем канале в МАКС.Дегтярев назвал это решение "хорошим пасом" для тех федераций, которые пока еще не решили поступить аналогично. По его словам, это очередной трек в имплементации июльского решения Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к международным стартам под государственным флагом и с гимном.Ранее Международная федерация триатлона (World Triathlon) допустила российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Также Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов. До этого Всемирный совет по автоспорту разрешил спортсменам из России выступать с гимном и флагом. Кроме того, Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) сняла все ограничения с представителей России и допустила их к выступлениям на соревнованиях в полноценном статусе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин установил мировой рекорд по стратосферному прыжку с аэростатаСборные России по хоккею и керлингу допущены до Универсиады 2027 годаКрымские борцы взяли медали международного турнира в Турции
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спорт, россия, баскетбол, новости
FIBA сняла ограничения с российских баскетболистов

FIBA сняла ограничения со спортсменов РФ в классическом баскетболе и в баскетболе 3×3

09:48 02.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБаскетбол
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен– РИА Новости Крым. С российских и белорусских баскетболистов, тренеров и судей в классическом баскетболе и баскетболе 3x3 сняты ограничения. Об этом решении Исполнительного комитета Международной федерации баскетбола (FIBA) сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем канале в МАКС.
"Приветствую решение Исполнительного комитета Международной федерации баскетбола (FIBA) о снятии ограничений с наших и белорусских игроков, тренеров и судей в классическом баскетболе и баскетболе 3x3",- написал он в МАКС.
Дегтярев назвал это решение "хорошим пасом" для тех федераций, которые пока еще не решили поступить аналогично. По его словам, это очередной трек в имплементации июльского решения Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к международным стартам под государственным флагом и с гимном.
Ранее Международная федерация триатлона (World Triathlon) допустила российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Также Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов. До этого Всемирный совет по автоспорту разрешил спортсменам из России выступать с гимном и флагом. Кроме того, Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) сняла все ограничения с представителей России и допустила их к выступлениям на соревнованиях в полноценном статусе.
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