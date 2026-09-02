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Федеральные выплаты к школе: аферисты придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Федеральные выплаты к школе: аферисты придумали новую схему обмана
Федеральные выплаты к школе: аферисты придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Федеральные выплаты к школе: аферисты придумали новую схему обмана
Мошенники обещают в интернете "федеральные выплаты каждому школьнику" якобы на возмещение расходов на подготовку к учебному году. О новой схеме обмана... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T12:45
2026-09-02T14:49
россия
мошенничество
яна лантратова
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Мошенники обещают в интернете "федеральные выплаты каждому школьнику" якобы на возмещение расходов на подготовку к учебному году. О новой схеме обмана предупредила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.По ее словам, в текущем году такие выплаты из федерального бюджета не предусмотрены. Омбудсмен рекомендовала родителям уточнять информацию о региональных мерах поддержки, которые действительно выплачиваются в ряде регионов.Мошенники используют и другие схемы обмана родителей школьников, сообщалось ранее. В частности, представляясь продавцами с популярных платформ бесплатных объявлений, предлагают выгодно приобрести школьные товары, технику с оплатой по фишинговой ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появится аналитический центр для борьбы с киберугрозамиМошенники перед 1 сентября обманывают учителейКоличество киберпреступлений в России уменьшилось на треть
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россия, мошенничество, яна лантратова, общество, цифровая безопасность, новости
Федеральные выплаты к школе: аферисты придумали новую схему обмана

Мошенники придумали новую схему обмана родителей школьников на теме федеральных выплат

12:45 02.09.2026 (обновлено: 14:49 02.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги на клавиатуре
Деньги на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Мошенники обещают в интернете "федеральные выплаты каждому школьнику" якобы на возмещение расходов на подготовку к учебному году. О новой схеме обмана предупредила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
"На теме "выплат к школе" активно промышляют мошенники. Если вам в мессенджере или социальной сети обещают некую "федеральную выплату каждому школьнику", предлагают перейти по ссылке и просят данные карты, CVV-код или код из СМС - ничего не вводите", – цитирует Лантратову РИА Новости.
По ее словам, в текущем году такие выплаты из федерального бюджета не предусмотрены. Омбудсмен рекомендовала родителям уточнять информацию о региональных мерах поддержки, которые действительно выплачиваются в ряде регионов.
Мошенники используют и другие схемы обмана родителей школьников, сообщалось ранее. В частности, представляясь продавцами с популярных платформ бесплатных объявлений, предлагают выгодно приобрести школьные товары, технику с оплатой по фишинговой ссылке.
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