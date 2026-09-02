https://crimea.ria.ru/20260902/federalnye-vyplaty-k-shkole-aferisty-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-1159025458.html

Федеральные выплаты к школе: аферисты придумали новую схему обмана

Федеральные выплаты к школе: аферисты придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Федеральные выплаты к школе: аферисты придумали новую схему обмана

Мошенники обещают в интернете "федеральные выплаты каждому школьнику" якобы на возмещение расходов на подготовку к учебному году. О новой схеме обмана... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T12:45

2026-09-02T12:45

2026-09-02T14:49

россия

мошенничество

яна лантратова

общество

цифровая безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Мошенники обещают в интернете "федеральные выплаты каждому школьнику" якобы на возмещение расходов на подготовку к учебному году. О новой схеме обмана предупредила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.По ее словам, в текущем году такие выплаты из федерального бюджета не предусмотрены. Омбудсмен рекомендовала родителям уточнять информацию о региональных мерах поддержки, которые действительно выплачиваются в ряде регионов.Мошенники используют и другие схемы обмана родителей школьников, сообщалось ранее. В частности, представляясь продавцами с популярных платформ бесплатных объявлений, предлагают выгодно приобрести школьные товары, технику с оплатой по фишинговой ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появится аналитический центр для борьбы с киберугрозамиМошенники перед 1 сентября обманывают учителейКоличество киберпреступлений в России уменьшилось на треть

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, яна лантратова, общество, цифровая безопасность, новости