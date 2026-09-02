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Энергосистема Крыма: ситуация 2 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Энергосистема Крыма: ситуация 2 сентября
Энергосистема Крыма: ситуация 2 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Энергосистема Крыма: ситуация 2 сентября
В Крыму действуют ограничения подачи света. Энергосистема работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T08:19
2026-09-02T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму действуют ограничения подачи света. Энергосистема работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Об этом сообщили в "Крымэнерго".При этом плановые работы проводятся в соответствии с графиками плановых отключений. Энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, добавили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Энергосистема Крыма: ситуация 2 сентября

Энергосистема Крыма 2 сентября работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок

08:19 02.09.2026 (обновлено: 08:25 02.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму
Высоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму действуют ограничения подачи света. Энергосистема работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Из-за повреждений электрической сети и оборудования в некоторых энергорайонах сохраняются перебои с подачей электроэнергии. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения", - говорится в сообщении.
При этом плановые работы проводятся в соответствии с графиками плановых отключений.
Энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, добавили на предприятии.
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