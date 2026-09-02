https://crimea.ria.ru/20260902/energosistema-kryma-situatsiya-2-sentyabrya-1159016100.html

Энергосистема Крыма: ситуация 2 сентября

Энергосистема Крыма: ситуация 2 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Энергосистема Крыма: ситуация 2 сентября

В Крыму действуют ограничения подачи света. Энергосистема работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T08:19

2026-09-02T08:19

2026-09-02T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму действуют ограничения подачи света. Энергосистема работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Об этом сообщили в "Крымэнерго".При этом плановые работы проводятся в соответствии с графиками плановых отключений. Энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, добавили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260901/rezervy-uzhe-sozdany-kak-v-krymu-idet-podgotovka-k-otopitelnomu-sezonu-1159001765.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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