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Энергосистема Крыма: ситуация 2 сентября
Энергосистема Крыма: ситуация 2 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Энергосистема Крыма: ситуация 2 сентября
В Крыму действуют ограничения подачи света. Энергосистема работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T08:19
2026-09-02T08:19
2026-09-02T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму действуют ограничения подачи света. Энергосистема работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Об этом сообщили в "Крымэнерго".При этом плановые работы проводятся в соответствии с графиками плановых отключений. Энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, добавили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Энергосистема Крыма: ситуация 2 сентября
Энергосистема Крыма 2 сентября работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок
08:19 02.09.2026 (обновлено: 08:25 02.09.2026)