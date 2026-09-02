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Джанкой и Джанкойский район 3 сентября останутся без света - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Джанкой и Джанкойский район 3 сентября останутся без света
Джанкой и Джанкойский район 3 сентября останутся без света - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Джанкой и Джанкойский район 3 сентября останутся без света
В Джанкое и Джанкойском районе на севере Крыма 3 сентября не будет электричества из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Джанкое и Джанкойском районе на севере Крыма 3 сентября не будет электричества из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".В Крыму продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии из-за повреждений сетей и оборудования. В некоторых энергорайонах сохраняются перебои со светом. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергосистема Крыма: ситуация 2 сентябряВ Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и светуЭнергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограничения
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РИА Новости Крым
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Джанкой и Джанкойский район 3 сентября останутся без света

Джанкой и Джанкойский район 3 сентября останутся без света из-за ремонта сетей

15:12 02.09.2026 (обновлено: 15:18 02.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Джанкое и Джанкойском районе на севере Крыма 3 сентября не будет электричества из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
"Для проведения ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей 3 сентября в период с 8:00 до 20:00 будет отключена подача электроэнергии в городе Джанкой и Джанкойском районе", - говорится в сообщении.
В Крыму продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии из-за повреждений сетей и оборудования. В некоторых энергорайонах сохраняются перебои со светом. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.
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КрымСрочные новости КрымаНовости КрымаДжанкойДжанкойский районГУП РК "Крымэнерго"
 
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