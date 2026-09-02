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День российской гвардии – инфографика - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260902/den-rossiyskoy-gvardii--infografika-1158998781.html
День российской гвардии – инфографика
День российской гвардии – инфографика - РИА Новости Крым, 02.09.2026
День российской гвардии – инфографика
2 сентября отмечается День российской гвардии, учрежденный указом президента РФ от 22 декабря 2000 года в целях возрождения и развития отечественных воинских... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T07:56
2026-09-02T07:56
инфографика
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
праздники и памятные даты
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. 2 сентября отмечается День российской гвардии, учрежденный указом президента РФ от 22 декабря 2000 года в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы.Гвардия (от итальянского guardia – охрана, стража) возникла в виде вооруженных отрядов, состоящих непосредственно при монархах, часто выполняющих функции его личной стражи. На эту часть войск также возлагались наиболее сложные задачи в ходе военных действий.Российская гвардия была создана Петром I между 1696-1700 годами на базе Преображенского и Семеновского "потешных" полков. Точная дата ее создания неизвестна. В "Журнале Петра Великого" под датой 2 сентября (22 августа по старому стилю) 1700 года впервые, как принято считать, полки официально были названы гвардейскими. Этот день и установлен памятным днем российской гвардии.Об истории гвардии – инфографика РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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инфографика, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), праздники и памятные даты, вооруженные силы россии
День российской гвардии – инфографика

День российской гвардии – инфографика РИА Новости Крым

07:56 02.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. 2 сентября отмечается День российской гвардии, учрежденный указом президента РФ от 22 декабря 2000 года в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы.
Гвардия (от итальянского guardia – охрана, стража) возникла в виде вооруженных отрядов, состоящих непосредственно при монархах, часто выполняющих функции его личной стражи. На эту часть войск также возлагались наиболее сложные задачи в ходе военных действий.
Российская гвардия была создана Петром I между 1696-1700 годами на базе Преображенского и Семеновского "потешных" полков. Точная дата ее создания неизвестна. В "Журнале Петра Великого" под датой 2 сентября (22 августа по старому стилю) 1700 года впервые, как принято считать, полки официально были названы гвардейскими. Этот день и установлен памятным днем российской гвардии.
Об истории гвардии – инфографика РИА Новости Крым.
День российской гвардии – инфографикаДень российской гвардии – инфографика
 
ИнфографикаРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Праздники и памятные датыВооруженные силы России
 
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