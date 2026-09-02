https://crimea.ria.ru/20260902/den-rossiyskoy-gvardii--infografika-1158998781.html

День российской гвардии – инфографика

День российской гвардии – инфографика - РИА Новости Крым, 02.09.2026

День российской гвардии – инфографика

2 сентября отмечается День российской гвардии, учрежденный указом президента РФ от 22 декабря 2000 года в целях возрождения и развития отечественных воинских... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T07:56

2026-09-02T07:56

2026-09-02T07:56

инфографика

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

праздники и памятные даты

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. 2 сентября отмечается День российской гвардии, учрежденный указом президента РФ от 22 декабря 2000 года в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы.Гвардия (от итальянского guardia – охрана, стража) возникла в виде вооруженных отрядов, состоящих непосредственно при монархах, часто выполняющих функции его личной стражи. На эту часть войск также возлагались наиболее сложные задачи в ходе военных действий.Российская гвардия была создана Петром I между 1696-1700 годами на базе Преображенского и Семеновского "потешных" полков. Точная дата ее создания неизвестна. В "Журнале Петра Великого" под датой 2 сентября (22 августа по старому стилю) 1700 года впервые, как принято считать, полки официально были названы гвардейскими. Этот день и установлен памятным днем российской гвардии.Об истории гвардии – инфографика РИА Новости Крым.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), праздники и памятные даты, вооруженные силы россии