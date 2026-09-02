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Более 13 тысяч избирателей проголосовали в регионах с военным положением
Более 13 тысяч избирателей проголосовали в регионах с военным положением - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Более 13 тысяч избирателей проголосовали в регионах с военным положением
Более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2026 досрочно. Об этом сообщила председатель... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T12:05
2026-09-02T12:05
2026-09-02T12:05
россия
центризбирком (цик рф)
выборы
элла памфилова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2026 досрочно. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.По состоянию на сегодняшний день подано 2,6 млн заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, 936 тысяч заявлений на участие в голосовании по месту нахождения.В единый день голосования 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего по стране пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, центризбирком (цик рф), выборы, элла памфилова, новости, военное положение в россии
Более 13 тысяч избирателей проголосовали в регионах с военным положением
Более 13 тыс избирателей досрочно проголосовали в регионах с военным положением - ЦИК
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2026 досрочно. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Что касается информации наших комиссий, наших коллег из регионов, где действует военное положение, там, где повышена зона опасности, по состоянию на 2 сентября, досрочно проголосовали 13 728 избирателей", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
По состоянию на сегодняшний день подано 2,6 млн заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, 936 тысяч заявлений на участие в голосовании по месту нахождения.
В единый день голосования 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего по стране пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года.
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