https://crimea.ria.ru/20260902/bolee-13-tysyach-izbirateley-progolosovali-v-regionakh-s-voennym-polozheniem-1159023495.html

Более 13 тысяч избирателей проголосовали в регионах с военным положением

Более 13 тысяч избирателей проголосовали в регионах с военным положением - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Более 13 тысяч избирателей проголосовали в регионах с военным положением

Более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2026 досрочно. Об этом сообщила председатель... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T12:05

2026-09-02T12:05

2026-09-02T12:05

россия

центризбирком (цик рф)

выборы

элла памфилова

новости

военное положение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2026 досрочно. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.По состоянию на сегодняшний день подано 2,6 млн заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, 936 тысяч заявлений на участие в голосовании по месту нахождения.В единый день голосования 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего по стране пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центризбирком (цик рф), выборы, элла памфилова, новости, военное положение в россии