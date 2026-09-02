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Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря

Безэкипажный катер военно-морских сил Украины уничтожен силами Черноморского флота в акватории Черного моря, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T12:26

2026-09-02T12:26

2026-09-02T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Безэкипажный катер военно-морских сил Украины уничтожен силами Черноморского флота в акватории Черного моря, сообщило в среду Минобороны России.По данным Минобороны России с начала проведения спецоперации уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 225436 беспилотных летательных аппаратов, 670 зенитных ракетных комплексов, 30794 танка и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36353 орудия полевой артиллерии и минометов, 70853 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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