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Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря
Безэкипажный катер военно-морских сил Украины уничтожен силами Черноморского флота в акватории Черного моря, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T12:26
2026-09-02T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Безэкипажный катер военно-морских сил Украины уничтожен силами Черноморского флота в акватории Черного моря, сообщило в среду Минобороны России.По данным Минобороны России с начала проведения спецоперации уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 225436 беспилотных летательных аппаратов, 670 зенитных ракетных комплексов, 30794 танка и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36353 орудия полевой артиллерии и минометов, 70853 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, безэкипажные катера, черное море, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, новости крыма, срочные новости крыма, новости сво
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря - Минобороны

12:26 02.09.2026
 
© Министерство обороны РФБезэкипажный катер. Архивное фото
Безэкипажный катер. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Безэкипажный катер военно-морских сил Украины уничтожен силами Черноморского флота в акватории Черного моря, сообщило в среду Минобороны России.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны России с начала проведения спецоперации уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 225436 беспилотных летательных аппаратов, 670 зенитных ракетных комплексов, 30794 танка и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36353 орудия полевой артиллерии и минометов, 70853 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.
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