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Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУ
Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУ - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУ
Два сухогруза с вооружением, боеприпасами и военным имуществом для ВСУ поражены в акватории Черного моря и порту "Черноморск" в результате ударов Вооруженных... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T18:04
2026-09-02T18:04
2026-09-02T18:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Два сухогруза с вооружением, боеприпасами и военным имуществом для ВСУ поражены в акватории Черного моря и порту "Черноморск" в результате ударов Вооруженных сил РФ в среду. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, в порту "Одесса" уничтожены склады с военно-техническим имуществом.Как сообщало ранее Минобороны РФ, вечером 1 сентября и в ночь на 2 сентября Вооруженные силы РФ нанесли удары по логистическому центру в Киевской области, четырем энергообъектам в Одессе и Одесской области, а также военным объектам в порту "Одесса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфьПутин: ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по украинской энергетикеМассированный удар высокоточным оружием: куда били ВС РФ в Киеве
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россия, вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, сухогруз, всу (вооруженные силы украины)
Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУ
Армия России нанесла удары по двум сухогрузам с оружием и военным имуществом для ВСУ