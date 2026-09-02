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Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУ - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУ
Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУ - РИА Новости Крым, 02.09.2026
Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУ
Два сухогруза с вооружением, боеприпасами и военным имуществом для ВСУ поражены в акватории Черного моря и порту "Черноморск" в результате ударов Вооруженных... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T18:04
2026-09-02T18:04
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вооруженные силы россии
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министерство обороны рф
сухогруз
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Два сухогруза с вооружением, боеприпасами и военным имуществом для ВСУ поражены в акватории Черного моря и порту "Черноморск" в результате ударов Вооруженных сил РФ в среду. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, в порту "Одесса" уничтожены склады с военно-техническим имуществом.Как сообщало ранее Минобороны РФ, вечером 1 сентября и в ночь на 2 сентября Вооруженные силы РФ нанесли удары по логистическому центру в Киевской области, четырем энергообъектам в Одессе и Одесской области, а также военным объектам в порту "Одесса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфьПутин: ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по украинской энергетикеМассированный удар высокоточным оружием: куда били ВС РФ в Киеве
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россия, вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, сухогруз, всу (вооруженные силы украины)
Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУ

Армия России нанесла удары по двум сухогрузам с оружием и военным имуществом для ВСУ

18:04 02.09.2026
 
Керченский пролив
Керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Два сухогруза с вооружением, боеприпасами и военным имуществом для ВСУ поражены в акватории Черного моря и порту "Черноморск" в результате ударов Вооруженных сил РФ в среду. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Черноморск" – морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом для ВСУ; в акватории Черного моря – морское судно типа "сухогруз" с вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении.
Кроме того, в порту "Одесса" уничтожены склады с военно-техническим имуществом.
Как сообщало ранее Минобороны РФ, вечером 1 сентября и в ночь на 2 сентября Вооруженные силы РФ нанесли удары по логистическому центру в Киевской области, четырем энергообъектам в Одессе и Одесской области, а также военным объектам в порту "Одесса".
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РоссияВооруженные силы РоссииНовости СВОМинистерство обороны РФСухогрузВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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