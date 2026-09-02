https://crimea.ria.ru/20260902/armiya-rossii-razbila-dva-sukhogruza-s-oruzhiem-dlya-vsu-1159037714.html

Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУ

Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУ - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУ

Два сухогруза с вооружением, боеприпасами и военным имуществом для ВСУ поражены в акватории Черного моря и порту "Черноморск" в результате ударов Вооруженных... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T18:04

2026-09-02T18:04

2026-09-02T18:04

россия

вооруженные силы россии

новости сво

министерство обороны рф

сухогруз

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Два сухогруза с вооружением, боеприпасами и военным имуществом для ВСУ поражены в акватории Черного моря и порту "Черноморск" в результате ударов Вооруженных сил РФ в среду. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, в порту "Одесса" уничтожены склады с военно-техническим имуществом.Как сообщало ранее Минобороны РФ, вечером 1 сентября и в ночь на 2 сентября Вооруженные силы РФ нанесли удары по логистическому центру в Киевской области, четырем энергообъектам в Одессе и Одесской области, а также военным объектам в порту "Одесса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфьПутин: ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по украинской энергетикеМассированный удар высокоточным оружием: куда били ВС РФ в Киеве

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, сухогруз, всу (вооруженные силы украины)