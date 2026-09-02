https://crimea.ria.ru/20260902/Lyubimyy-dyadyushka-vsego-Soyuza-pamyati-Evgeniya-Leonova-1119199010.html

Любимый дядюшка всего Союза – к 100-летию со дня рождения Евгения Леонова

Любимый дядюшка всего Союза – к 100-летию со дня рождения Евгения Леонова - РИА Новости Крым, 02.09.2026

Любимый дядюшка всего Союза – к 100-летию со дня рождения Евгения Леонова

Его любили, как любят доброго родственника. Какого-нибудь троюродного дядюшку, смешного и неуклюжего, хорошего такой хорошестью, какая бывает у славных добрых... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T06:40

2026-09-02T06:40

2026-09-02T06:40

культура

звезды и судьбы

кино

память

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1f/1158983807_0:0:1903:1070_1920x0_80_0_0_e2f17349e5defb107de2aa8e5ef50203.jpg

ФЕОДОСИЯ, 2 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Его любили, как любят доброго родственника. Какого-нибудь троюродного дядюшку, смешного и неуклюжего, хорошего такой хорошестью, какая бывает у славных добрых толстяков. Он отвечал взаимностью. Так просто и искренне, будто в этом нет ничего сложного."Хочешь – верь, хочешь – не верь, а дело было так... "1961 год. Премьера "Полосатого рейса". У Леонова – полтора десятка киноролей и звание Заслуженного.Но прежде – голодное военное детство в московской коммуналке на Васильевской улице, работа токарем на авиазаводе, неоконченный технический ВУЗ, осознание себя артистом и как следствие – МХАТ. Потом театр Станиславского. Судьбоносные гастроли в Свердловск, где состоится знакомство с будущей супругой Вандой – единственной до конца.Рождение сына, которому позже будет писать: "Андрюша, ты люби меня, как я люблю тебя. Ты знаешь, это какое богатство – любовь"..."Тиграм надо гулять, чтобы не было рахита"Итак, 1961-й, июньская премьера: "Полосатый рейс"."Постараемся сделать веселый, интересный фильм… если останемся живы", – заявил режиссер Владимир Фетин, приступая к работе. "Как бы не так", – подумали некоторые известные актеры и отказались от этого проекта, о чем потом горячо жалели всю жизнь.Леонов боялся тигров больше всех, но остался. И стал хитроватым, трусоватым, невозможно обаятельным вруном Шулейкиным.Потом он будет с улыбкой вспоминать: "Я первым из актеров показал свой мощный зад советскому народу!" Имея в виду сцену, где его персонаж – буфетчик и лжеукротитель Шулейкин – удирает от тигра, одетый только в мыльную пену."Фу!" – возмутилась министр культуры Фурцева, но все же разрешила оставить все как есть.Кстати, "стриптиз" в кадре случился внепланово: Леонова обещали отгородить от хищника стеклом, но когда артист крепко зажмурился, намыливая голову французским шампунем, перегородку убрали. Открыв глаза, он пулей вылетел из ванной комнаты в чем мать родила – испуг получился неподражаемым. Как и все остальное, что сделал в этом фильме Евгений Павлович.К концу 61-го картину посмотрят 32,5 миллиона человек."Кто он, комик или трагик – черт его разберет!"1963 год. Фетин предлагает ему драматическую роль в фильме "Донская повесть", где по сюжету герой должен казнить собственную жену за предательство."Только что он рассмешил всех в "Полосатом рейсе" – что общего? Где логика?" – возражают режиссеру в Худсовете "Ленфильма", но тот все же добивается назначения Леонова на главную мужскую роль. Центральную женскую сыграет молодая и неопытная Людмила Чурсина. Рискуя, Фетин не ошибся: трагическая история о судьбе и любви донского казака Якова Шибалка становится лидером кинопроката 64-го. Спустя много лет в одном из последних своих интервью Евгений Павлович все объяснит: "Актер должен играть и душой, и сердцем, чтобы впрыгивать в обстоятельства, чтобы "я люблю тебя, Маша" – и слезы текут. Чтобы кто он, комик или трагик, – черт его разберет".Именно так получился Шибалок – навзрыд. Кто не смотрел – очень рекомендуем.Щедрая донская кухня сделала свое дело, поэтому герой Леонова выходил слишком упитанным. "Сейчас все будет!" – сказал актер и в новом дубле просто взял и втянул щеки. "Это тебе не мелочь по карманам тырить"Декабрь 1971-го. В это время Леонов на пике популярности: Иван Травкин в данелиевской комедии "Тридцать три", фотограф Орешников в "Зигзаге удачи", простой рабочий Николай Рыбников в "Белорусском вокзале" – больше двух десятков киноролей за минувшие полторы пятилетки.И вот теперь он директор московского детского садика и одновременно уголовник по кличке Доцент."Никогда не забуду, как нас опускали в цементный раствор. Подкатила цистерна с обыкновенной хлебной закваской, подкрашенной зеленой луковой эссенцией. Съемки были под Самаркандом, и там была фабрика, а при ней душевая, и вот только минут через сорок мы этот состав кое-как от себя отскребли. Оглянулись – а Вицина нету. Оказалось, он продолжает сидеть в цистерне. Ему сказали, что этот состав на 23-х лекарственных травах и что это на 15 лет продлевает молодость",– вспоминал Евгений Павлович.Всего три съемочных месяца, и вот с афиш на публику смотрят четыре рецидивиста. У кинотеатров толпы народу. Спекулянты с утра пораньше скупают билеты и продают их по 3 рубля вместо официальных 20 копеек. "Джентльменов удачи" только за первый год проката увидели 65 миллионов советских граждан, и – "Это тебе не мелочь по карманам тырить!" – фильм моментально разобрали на цитаты.Кстати, сам Леонов про "Джентльменов" говорил другое. "Бывает, меня просят, мол, скажите: "Пасть порву! Моргала выколю!" Я говорю, и сразу: "Аха-ха! Ох-хо-хо! Ух-ху-ху-ху-ху!" Прямо блаженство какое-то. Ну, наверное, кому-то нравится. А я бы даже сказал, что картина средняя".Жизнь с чистым сердцемПотом будут Степан Семенович Леднев в "Большой перемене", штукатур Коля из "Афони", дон Изокельо Мендосо в "Дуэнье", чатланин Уэф в комедии "Кин-дза-дза!", совершенно невероятный король в "Обыкновенном чуде". Помните? "Сегодня я буду кутить. Весело. Добродушно. Со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки – я буду все это бить!"Кинопуть Леонова складывается из 75 ролей, в основном комедийных."Меня раньше спрашивали: "Почему Вы стали комиком? ". Я отвечал: "У меня лицо круглое". Мне сейчас хотелось бы сказать серьезнее – я совсем не убежден, что каждый актер с круглым лицом может стать комиком. А умение посмотреть на себя со стороны? А умение отнестись к своей персоне с чувством юмора? А мне кажется, что комик должен иметь доброе сердце, уметь сострадать людям, жалеть".Чистое сердце Народного артиста СССР Евгения Леонова остановилось 29 января 1994-го. Уходя, он оставил здесь любовь. Стал родным целому народу. Так просто и искренне, как будто в этом нет ничего особенного.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, звезды и судьбы, кино, память