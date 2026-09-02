https://crimea.ria.ru/20260902/238-dronov-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1159040873.html

238 дронов сбили над Крымом и другими регионами России

238 дронов сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 02.09.2026

238 дронов сбили над Крымом и другими регионами России

Силы ПВО в течение дня в среду сбили 238 украинских беспилотников над Крымом и еще 14-ю регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.09.2026

2026-09-02T20:31

2026-09-02T20:31

2026-09-02T20:35

пво

министерство обороны рф

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня в среду сбили 238 украинских беспилотников над Крымом и еще 14-ю регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.Дроны сбивали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Липецкой. Смоленской, Рязанской, Владимирской областей и Московского региона, добавили в военном ведомстве.В течение минувшей ночи над Крымом, Черным морем, Кубанью и еще десятью регионами России силы ПВО уничтожили 130 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВОПутин: слова Зеленского о небезопасных полетах над Россией – заявка на государственный терроризмВС РФ ударили по логистическому центру под Одессой и двум судам в портах

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым