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238 дронов сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 02.09.2026
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238 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
238 дронов сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 02.09.2026
238 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО в течение дня в среду сбили 238 украинских беспилотников над Крымом и еще 14-ю регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.09.2026
2026-09-02T20:31
2026-09-02T20:35
пво
министерство обороны рф
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня в среду сбили 238 украинских беспилотников над Крымом и еще 14-ю регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.Дроны сбивали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Липецкой. Смоленской, Рязанской, Владимирской областей и Московского региона, добавили в военном ведомстве.В течение минувшей ночи над Крымом, Черным морем, Кубанью и еще десятью регионами России силы ПВО уничтожили 130 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВОПутин: слова Зеленского о небезопасных полетах над Россией – заявка на государственный терроризмВС РФ ударили по логистическому центру под Одессой и двум судам в портах
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пво, министерство обороны рф, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
238 дронов сбили над Крымом и другими регионами России

Над Крымом и другими регионами сбили 238 беспилотников ВСУ в течение дня

20:31 02.09.2026 (обновлено: 20:35 02.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня в среду сбили 238 украинских беспилотников над Крымом и еще 14-ю регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение дня в период с 8:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 238 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны сбивали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Липецкой. Смоленской, Рязанской, Владимирской областей и Московского региона, добавили в военном ведомстве.
В течение минувшей ночи над Крымом, Черным морем, Кубанью и еще десятью регионами России силы ПВО уничтожили 130 беспилотников ВСУ.
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ПВОМинистерство обороны РФАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
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