https://crimea.ria.ru/20260901/zverinaya-nenavist-v-mid-ozvuchili-strashnuyu-pravdu-o-tselyakh-atak-kieva-1158988526.html

Звериная ненависть: в МИД озвучили страшную правду о целях атак Киева

Звериная ненависть: в МИД озвучили страшную правду о целях атак Киева - РИА Новости Крым, 01.09.2026

Звериная ненависть: в МИД озвучили страшную правду о целях атак Киева

Киевский режим видит в школах и детских садах на территории России цели для атак, это особенно заметно с началом нового учебного года. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 01.09.2026

2026-09-01T10:00

2026-09-01T10:00

2026-09-01T10:00

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

владимир зеленский

украина

атаки всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим видит в школах и детских садах на территории России цели для атак, это особенно заметно с началом нового учебного года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что призывы главы киевского режима Владимира Зеленского нарастить количество ударов по территории РФ опровергают все заявления украинской стороны о стремлении к миру.Киевский режим, по мнению пресс-атташе, являет собой сплав всех худших исторических практик расчеловечивания, объединивший и варварство, и нацизм, и геноцид, и звериную ненависть, и запредельный цинизм."Вот все, что только можно было собрать, собрано", – констатировала Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школе в Запорожской областиВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской областиВСУ ударили по общежитию с детьми в ЛНР – десятки раненых

россия

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, владимир зеленский, украина, атаки всу, новости