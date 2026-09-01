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Звериная ненависть: в МИД озвучили страшную правду о целях атак Киева
Звериная ненависть: в МИД озвучили страшную правду о целях атак Киева - РИА Новости Крым, 01.09.2026
Звериная ненависть: в МИД озвучили страшную правду о целях атак Киева
Киевский режим видит в школах и детских садах на территории России цели для атак, это особенно заметно с началом нового учебного года. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 01.09.2026
2026-09-01T10:00
2026-09-01T10:00
2026-09-01T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим видит в школах и детских садах на территории России цели для атак, это особенно заметно с началом нового учебного года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что призывы главы киевского режима Владимира Зеленского нарастить количество ударов по территории РФ опровергают все заявления украинской стороны о стремлении к миру.Киевский режим, по мнению пресс-атташе, являет собой сплав всех худших исторических практик расчеловечивания, объединивший и варварство, и нацизм, и геноцид, и звериную ненависть, и запредельный цинизм."Вот все, что только можно было собрать, собрано", – констатировала Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школе в Запорожской областиВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской областиВСУ ударили по общежитию с детьми в ЛНР – десятки раненых
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, владимир зеленский, украина, атаки всу, новости
Звериная ненависть: в МИД озвучили страшную правду о целях атак Киева
Киевский режим видит в школах и детских садах цели для атак – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим видит в школах и детских садах на территории России цели для атак, это особенно заметно с началом нового учебного года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С началом нового учебного года как будто в отдельную категорию были выделены школы, детские сады, которые рассматриваются киевским режимом, как цели для атак", – сказала Захарова в ходе брифинга на Восточном экономическом форуме.
Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что призывы главы киевского режима Владимира Зеленского нарастить количество ударов по территории РФ опровергают все заявления украинской стороны о стремлении к миру.
"Теперь Зеленский призвал повысить количество ударов до 1000 в сутки... Прекрасно понимают Зеленский и киевский режим, что и эти, и другие заявления не способны повлиять на ситуацию на поле боя. Они прекрасно осознают, что эти заявления очевидно являются доказательством фальшивости их предыдущих заявлений якобы о стремлении к миру", – добавила Захарова.
Киевский режим, по мнению пресс-атташе, являет собой сплав всех худших исторических практик расчеловечивания, объединивший и варварство, и нацизм, и геноцид, и звериную ненависть, и запредельный цинизм.
"Вот все, что только можно было собрать, собрано", – констатировала Захарова.
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